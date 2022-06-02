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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 10:48 مساءً - محمد السيد - /701674/مصرع-شخص-وإصابة-10-في-تصادم-سيارتين-بالفيوم

شهد طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص، بسبب السرعة الزائدة، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 10أخرين.

دوت الخليج

البداية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، اخطارا من العميد محمد تعيلب، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين ميكروباصين على صحراوي أسيوط بنطاق الفيوم، أمام كافتيريا الأرزاق بالله، ووجود متوفي ومصابين.

وانتقل على الفور ضباط مركز شرطة طامية بمحافظة الفييوم، برئاسة المقدم محمد عبد الحكم رئيس مباحث المركز، إلى مكان الحادث، وتبين وفاة شخص وإصابة 10 أخرين.

نقل المصابين إلى مستشفى العام

وعلى الفور اتقلت سيارات الاسعاف إلى مكان الحادث ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتم نقل المتوفي إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي بالفيوم تحت تصرف النيابة.

وتم إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

وفي سياق أخر وقع منذ قليل حادث تصادم بين سيارتين دبابة، بالكيلو 68 بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بمدينة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، نتج عنها إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية العام لعمل الإسعافات الاولية والفحصوات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.