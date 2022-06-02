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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 10:48 مساءً - محمد السيد - /701673/رئيس-ميناء-الإسكندرية-يؤكد-لوفد-النواب-حرص-الهيئة-على-تنفيذ-توجيهات-رئيس-الجمهورية-بتطوير-الميناء

استقبلت الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، اليوم الخميس، أعضاء لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد للقيام بجوله تفقديه في الميناء.

دوت الخليج

وقد بدأت الزياره باستقبال اللواء بحري نهاد شاهين علي شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئه العامه لميناء الاسكندريه للساده أعضاء اللجنه والتأكيد على مدى حرص الهيئة على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، والمتابعة الدؤوبة من الفريق كامل الوزير، وزير النقل، نحو تنفيذ مشروعات استثمارية وتطويرية بالميناء تعمل على تحسين معدلات الأداء وزيادة الطاقات الاستيعابية وتوفير خدمات تكنولوجية وبيئية متطورة ذات معايير عالمية، وذلك بما يتفق مع كون هيئه ميناء الإسكندرية هى الميناء الأكبر بمصر والتي يمر من خلالها 60% من حجم تجاره مصر الخارجية وتحقيقا لمساعيها للتحول إلى ميناء أخضر لوجستي ذكى.

وقد بدات الجوله التفقدية بزيارة محطة دوت الخليج متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 والمكونة من ارصفه بطول 2500 متر بأعماق تتراوح بين 14.5 الى 17.5 متر وبمساحه اجماليه 545 الف متر مربع وقادرة على استقبال 1.5 مليون حاويه مكافئة و 2 مليون طن بضائع عامه و 100,000 وحده دحرجه حيث يتم حاليا تنفيذ المشروع بمعرفه شركه المجموعه المصريه المحطات متعدده الاغراض ومن المقرر الانتهاء من المشروع في شهر ابريل عام 2023.

أعقب ذلك تفقد مشروع إنشاء الرصيف 85 /3 لتداول الاخشاب والغلال والذي يتكون من رصيف بطول 433 متر مربع، وباعماق تصل الى 15.5 متر و بظهير خلفي بمساحة 35 ألف متر مربع وتم تفقد مشروع إنشاء كباري هويس المالح والمكون من عدد اثنين كوبري سيارات يسمح بالمرور في الاتجاهين وعدد واحد كوبري سكه حديد متحرك يسمح أيضا بالمرور في الاتجاهين ،حيث يستهدف ذلك المشروع رفع قدره النقل النهري بالهيئه العامه لميناء الاسكندريه من خلال تحقيق امكانيه نقل الحاويات على البارجات بارتفاع 2 حاويه بما يزيد من الطاقه الانتاجيه لحركه النقل النهري ويخفف العبء المروري على الطرق البريه بالميناء.

وتم تفقد اعمال التطوير بمشروع جونة البترول بميناء الاسكندريه كما تم تفقد مساحات الاراضي المنضمه من الشركه التجاريه للاخشاب الى هيئه ميناء الاسكندريه وكذا المساحات المنضمه حديثا بمنطقه نجعي إسو والالومنيوم باجمالي مساحه 11.7 فدان فضلا عن مساحه 273 فدان التي تم ضمها ايضا حديثا الى هيئه ميناء الاسكندريه لتكون تلك المساحات بمثابة الظهير الخلفي للصناعات القيمه المضافه والتخزين بالميناء تحقيقا لأهدافها اللوجستيه وتجاوزا للعقبات السابقه المتمثلة في محدوديه المساحه المكانيه للميناء المنشأ منذ عهود بعيده في قلب مدينه الاسكندرية.

وغادر الوفد البرلمانى، ميناء الإسكندرية باتجاه ميناء الدخيله من خلال العبور بكوبري 54، والذي تم انشاءه ايضا حديثا بطوله 2.3 كيلو متر للربط بين ميناء الاسكندريه والطريق الدولي الساحلي مباشره بما يساهم في الحد من التكدس المروري بالميناء للشاحنات وكذا المحافظه على طرق مدينه الاسكندريه من التكدس والازدحام المروري بها ،حيث ان الشاحنات لن تمر من خلال طرقات المدينه وانما ستمر من كوبري 54 مباشره الى الطريق الدولي الساحلي.

وتفقد الوفد كوبرى الدخيلة المنشأ بطول 4.5 كيلومتر للربط بين ميناء الدخيله والطريق الدولي الساحلي مباشره ليحقق نفس غايه كوبري 54 في تخفيف التكدسات والاعباء المروريه على الميناء والمدينه.

رئيس ميناء الإسكندرية يؤكد لوفد "النواب" حرص الهيئة على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير الميناء

وفي سياق زار الوفد البرلماني، برئاسة النائب علاء عابد، موقع مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيله الجاري تنفيذه حاليا والمكون من رصيف بطول 1150 متر وعمق يصل الى 15 متر وظهير خلفي بمساحات 300 ألف متر 2 وقادر على استقبال عدد 4 سفن بطول 240 متر في وقت واحد ، حيث أنه من المقرر ان يضيف هذا المشروع الى ميناء الدخيله طاقه إستيعابية تقديريه تتراوح بين 6 الى 7 مليون طن سنويا.

وفي ختام الجوله التفقدية زار موقع مشروع المحطه متعدده الاغراض على رصيف 100 بميناء الدخيله والجاري تنفيذها حاليا لانشاء رصيف بطول 1800 متر بأعماق تتراوح بين 15 – 18 متر وظهير خلفي يصل الى 660 الف متر مربع وقادر على استقبال عدد 4 سفن بطول 240 متر وعدد 1 سفينه بطول 400 متر في ذات الوقت وبطاقة إستيعابية تتراوح بين 6 الى 7 مليون طن سنويا بضائع عامة وغلال و 1.5 مليون حاوية مكافئة.