انت الان تتابع تفاصيل خبر إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 10:48 مساءً - محمد السيد - وقع منذ قليل حادث تصادم بين سيارتين دبابة، بالكيلو 68 بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بمدينة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، نتج عنها إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية العام لعمل الإسعافات الاولية والفحصوات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

بداية الواقعة عندما تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة غرب النوبارية يفيد استقبال المستشفى 6 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين دبابتين بالكليو 68 بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق ذات المركز وحرر محضر بالواقعة.

دوت الخليج

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من " محمود .ع. ف 9 سنوات مصابة بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، محمد.ع. 7 سنوات مصاب بكدمات متفرقة من الجسم ونزيف في البطن، لوجين ع. 3 سنوات، عبدالله.م. 5 سنوات مصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، رنزه .م. عاملين، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ايمان.م. س.18 سنة مصابة بكسر في الساق اليمنى ونزيف في البطن، فاطم .م. س. 27 سنة مصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وجري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.

مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 فى تصادم بالصف

لقي 4 اشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرين في حادث تصادم ميكروباص وميني باص أعلى طريق المنشي بمنطقة الصف ، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث لتلقى العلاج اللازم، وتوجد محاولات لرفع حطام الحادث بواسطة الأوناش من أعلى الطريق وتسيير حركة السيارات.

دوت الخليج

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى منطقة الصف بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

كما لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق السويس الصحرواي اتجاه القاهرة، وانتقل رجال المرور إلى المكان، وتم رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع حادث مرورى بطريق السويس الصحراوي ، على الفور انتقل رجال المرور والمباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص انقلاب سيارة نصف نقل ونتج عنها وفاة شخص وإصابة 8 آخرين وتم نقل المتوفي والمصابين لمستشفي السلام والبنك الاهلى.

وكشفت المعاينة للحادث، أن الحادث ناتج عن اختلال عجلة القيادة من سائق السيارة مما ادى لانقلاب السيارة ، مما أدي الي توقف حركة السيارات، وتمت عملية رفع حطام الحادث بالكامل