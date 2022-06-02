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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 10:48 مساءً - محمد السيد - /701670/كود-استلاف-رصيد-من-شركة-اتصالات-مصر-تعرف-عليه

يقدم دوت الخليج كود استلاف رصيد من شركة اتصالات مصر وغيرها من أكواد باقات المكالمات الشهرية من اتصالات 2022 والخدمات المتوفرة عليه خاصة أن الأكواد السريعة الأنسب في تفعيل خدمات شركة اتصالات مصر دون الحاجة للذهاب إلى الفروع.

كود استلاف رصيد من شركة اتصالات

يتمكن عملاء شركة اتصالات من استخدام كود اتصالات استلاف رصيد عن طريق هذا الكود #911*، حيث يمكنك الاشتراك في الخدمة مباشرة، مع العلم إنه يتم تحصيل المبلغ الذي قمت باستلافه بمجرد قيامك باول عمليه شحن.

أكواد باقات المكالمات الشهرية من اتصالات 2022

- معرفة باقات المكالمات الشهرية اتصل على: # 688*

- معرفة عدد الدقايق المستهلكه اتصل على: # 852* أو # 838*

- معرفة استهلاكك لدقائق اتصالات اتصل على: # 1*558*

‏- معرفة استهلاكك لدقايق الشبكات الآخرى اتصل على: # 4*558*

- ‏خدمات الكول تون اتصل على: 1500 أو # 5*15*

‏- معرفة رمز الباك اتصل على: 500 ثم الضغط على رقم2

‏‏- خدمة اتصالات كاش اتصل على: # 777* أو الاتصال على 778

‏- تجديد باقة حكاية من اتصالات اتصل على: # 2*851*

- ‏تجديد باقة حكاية مكس من اتصالات اتصل على: # 708*