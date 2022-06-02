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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 10:48 مساءً - محمد السيد - /701669/المصرية-للاتصالات-we-تكشف-أسعار-التقديم-على-التليفون-الأرضي

أعلنت المصرية للاتصالات we عن إجراءات الاشتراك والتقديم على خط أرضي، حيث يتساءل الكثيرون عن خط التليفون الأرضي من we والرسوم المطلوبة للتقديم والمستندات، ويقدم دوت الخليج كل ماتريدون معرفته عن خطوط المصرية للاتصالات للتليفون الأرضي.

المصرية للاتصالات we

وحددت المصرية للاتصالات رسوم التعاقد على الخط المنزلى 150 جنيه غير شاملة الدمغة والضريبة،شاملة اشتراك 3 شهور مقدمًا لباقة WE أرضي 20 بالإضافة إلى خدمة إظهار رقم الطالب، والدمغات 8 + 2.90 جنيه لكل ورقة والضريبة 14%.

إجراءات التعاقد على خط المصرية للاتصالات

- ملء استمارة طلب التعاقد على تليفون أرضي جديد وإلحاقها بصورة بطاقة رقم قومي ساري من الجهتين مع مستند الحيازة.

- يتم بحث الإمكانية الفنية للتعاقد على التليفون المنزلي مقابل 20 جنيه شاملة الضريبة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على خط we

- بطاقة رقم القومي ( سارى ) وصورة منه موضح بها نفس عنوان التركيب.

- عقد ملكية أو عقد إيجارعقار أو إيصال مرافق (كهرباء / مياه / غاز) باسم صاحب الخط وصورة منه أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي.

- صورة البطاقة الشخصية .

- صورة عقد الإيجار.