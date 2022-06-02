انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو| محامي طليقة خالد عليش يكشف حقيقة منعه من رؤية ابنته: "هي اللي طلبت انه يشوفها وكان بيتحجج بشغله" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 10:48 مساءً - محمد السيد - /701668/بالفيديو-محامي-طليقة-خالد-عليش-يكشف-حقيقة-منعه-من-رؤية-ابنته-هي-اللي-طلبت-انه-يشوفها-وكان-بيتحجج-بشغله

شهدت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية انتشار قضية المذيع خالد عليش مع الفنانة ميما الشامي بعدما أقر الأول بمنع الشامي رؤيته لابنته وبدأ تداول الموضوع بشكل كبير على السوشيال ميديا وبدأ عدد كبير من الجمهور يتعاطف معه.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات محامي طليقة خالج عليش عن قضيته مع رؤية ابنته

وخرج محامي ميما الشامي طليقة خالد عليش، ليكشف للجمهور حقيقة الأمر، من خلال لايف بثه عبر موقع دوت الخليج، موضحا أن كل ما قاله عليش لا أساس له من الصحية.

تصريحات محامي طليقة خالد عليش

- مطلعناش اتكملنا الا أما خالد عليش بين إن الأم هي الساحرة الشريرة واستغل صور لطلفة على السوشيال ميديا عشان التريند والناس اللي بتشجع وتذقه بستغله مش أكتر.

- كان فيه عقد اتفاق على النفقة والمدرسة والتمارين اللي بتحصل عليها، والنفقة كانت قابلة للزيادة وكله كان لمصاريف الطفلة وكان في الاتفاق ايضا ان الأب ياخد بنته من 9 الصبح لـ 8 بالليل كل يوم جمعة وممكن تبات معاه اذ رغبت في جه.

- بدأ الأب يمتعن عن رؤية ابنته بشكل متواصل وبدأ يتحجج بانشغاله عن رؤيتها، وكان بيبعتها سواق ياخدها ودا بدأ يضايق ميما الشامي مفيش أم هتثق ان بنتها تركب مع سواق وطلبت انه هو يجي ياخدها ويجبها بنفسه.

إهمال خالد عليش لطفلته وامتناعه عن سداد النفقة

- المشكلة بينهم بدأت بإهمال الأب مع بنته وزاد الأمر أما بدأ يقلل النفقات الخاصة بالطفلة

- الأم حررت محضر اثبات حالة قالت فيه انها متضررة بامتناعه عن سداد مصاريف الطفلة وعدم رعايته ابنته خاصة وأنها مريضة حساسية فكان مش بيلتزم بمعاد علاجها وكانت بتتغيب عن مواعيد التمارين من أجل رؤيته ولكن مكنش بيجي.

- رفعت دعوة أيضا عن استغلال صور الأب لابنته اللي مستمر لحد دلوقتي بهدف ركوب التريند والتشهير بميما الشامي.

- الأب رفع دعوة رؤية لابنته رغم انه كان بيشوفها حسب عقد الاتفاق اللي بينهم وقبلها كان حاضر عيد ميلادها، وكان في اتفاق انه يشوفها كل يوم جمعة فمين اللي منع مين؟.

- الأم بنفسها طالبت ان خالد عليش يشوف بنته 11 ساعة كل أسبوع بتغير المكان ولكن الحكومة رفضت وهو معترضش على ده وقتها.

- الحكم اللي أسعد خالد عليش مكنش هيصدر لولا ان ميما الشامي ماضية على عقد انه يشوفها 11 ساعة

- بدأ تداول الجلسات والغريبة ان يوم 1| 4 كان عيد ميلاد ميما وهو كان حاضر وهي مكنتش ممتنعة عن الرؤيةو حكم رؤية صدر ضدها

- لجأت للقضاء مرة تانية في شهر 5 2021 لالزامه بما فرضه على نفسه من النفقات، وللان مصروفات الأنشطة لم يتم سدادها

- بدأت ميما الشامي تروح فب موعيد الرؤية لكن هو محضرش، 6 مرات متتالية لم يحضر بتقرير من مركز الشباب.

رسالة محامي طليقة خالد عليش للفنان

واختتم محامي طليقة خالد عليش حديثه، قائلا: “مكنش ينفع انه يتسغل بنته على السوشيال ميديا، نتمنى إن النشر يتوقف والتعرض للحياة الخاصة تتوقف، أجلا أو عاجلا سيتم حدوث التوافق يإما قضائي أو رضائي ، أنا مبشجعش القضايا اللي في المحكمة بين الأب والأم لأن في النهاية فيه طفل بيدفع التمن، احنا متكلمناش الا أما لقينا ان ميما بتبان انها ساحرة الشريرة زهي مش هتتكلم في الموضوع لأن دي اسرار خاصة ونتمنى توقف النشر، و كل اللي قاله خالد عليش غير صحيح تماما ومكنش يبنفع يطلع على السوشيال ميديا، وكل الأمور قابلة للحل بعيدا عن التشهير والتريند