محمد صلاح يشارك في المران استعدادا لغينيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 10:28 مساءً - إنضم محمد صلاح قائد منتخب مصر، لمعسكر التدريب، ظهر اليوم وخاض مرانه الأول مع الفريق تحت قيادة إيهاب جلال في إطار الاستعداد لمواجهة غينيا يوم 5 يونيو الجاري في الجولة الأولي بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.

وشارك في المران جميع اللاعبين باستثناء محمد الشناوي بعد إصابته بفيروس كورونا .

اشتمل مران المنتخب اليوم على أداء بعض التدريبات البدنية، ثم جلسة استشفاء في استاد الدفاع الجوي.

وفى ذات السياق خضع محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر ، لمسحة طبية فور وصوله أمس الأربعاء للكشف عن فيروس كورونا وجاءت نتيجتها إيجابية، وتم عزل الحارس في فندق الإقامة منذ أمس.

وأجرى الجهاز الطبي لمنتخب مصر مسحتين جديدتين للحارس ، وجاءت نتائجها إيجابية أيضا ، و تم إخطار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن إيهاب جلال بحالة اللاعب ، ولم يشارك الشناوي في التدريبات.