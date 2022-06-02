أخبار مصرية

محمد صلاح يشارك في المران استعدادا لغينيا

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 10:28 مساءً - إنضم محمد صلاح قائد منتخب مصر، لمعسكر التدريب، ظهر اليوم وخاض مرانه الأول مع الفريق تحت قيادة إيهاب جلال في إطار الاستعداد لمواجهة غينيا يوم 5 يونيو الجاري في الجولة الأولي بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.

 

وشارك في المران جميع اللاعبين باستثناء محمد الشناوي بعد إصابته بفيروس كورونا .

 

اشتمل مران المنتخب اليوم على أداء بعض التدريبات البدنية، ثم جلسة استشفاء في استاد الدفاع الجوي.

 

وفى ذات السياق خضع محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر ، لمسحة طبية فور وصوله أمس الأربعاء  للكشف عن فيروس كورونا وجاءت نتيجتها إيجابية،  وتم عزل الحارس في فندق الإقامة منذ أمس.

 

وأجرى الجهاز الطبي لمنتخب مصر مسحتين جديدتين للحارس ، وجاءت نتائجها إيجابية أيضا ، و تم إخطار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن إيهاب جلال بحالة اللاعب ، ولم يشارك الشناوي في التدريبات.

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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