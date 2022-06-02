محمد شريف وعبد القادر ضمن أجمل أهداف دورى أبطال أفريقيا.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 10:28 مساءً - كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن أجمل الأهداف التي شهدتها النسخة الأخيرة من مسابقة دورى أبطال أفريقيا، التي توج بلقبها فريق الوداد المغربي، على حساب الأهلى، بثنائية نظيفة، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء الاثنين الماضى على ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء.

وتواجد هدفى ثنائي الأهلى محمد شريف في مرمى وفاق سطيف الجزائرى وأحمد عبد القادر في شباك فريق المريخ السودانى.

ويمتلك الأهلى الرقم القياسي في التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، بينما حصد فريق الوداد لقبه الثالث عبر تاريخه.

وجاءت قائمة أفضل أهداف دورى أبطال أفريقيا كالتالى:



محمد شريف في مرمى وفاق سطيف.

أحمد عبد القادر في شباك المريخ السودانى.

زهير المترجى لاعب الوداد في مرمى الأهلى.

أميجو ميميلا لاعب أمازولو في حوريا الغيني.

جلال الداودي لاعب الوداد في بترو أتلتيكو.

رياض بن عياد لاعب وفاق سطيف في شباك حوريا.

مكوينا لاعب صن داونز في مرمى الهلال السودانى.

محمد زريد لاعب الرجاء في شباك الأهلى.

يحيي جبران لاعب الوداد في بترو أتلتيكو.

رياض بن عياد لاعب وفاق سطيف في شباك الأهلى.