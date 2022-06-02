«المصرية للاتصالات» توقع اتفاقيات تجارية مع اتصالات مصر بقيمة 17 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس التنفيذى المصرية للاتصالات، عادل حامد، اليوم الخميس، إن الاتفاقيات تضمنت تقديم مجموعة من خدمات البنية التحتية والإتاحة والصوت لشركة اتصالات مصر باستخدام أحدث التقنيات.

وأضاف أنه تأتى على رأس هذه الاتفاقيات اتفاقية تقدم بموجبها المصرية للاتصالات خدمات الربط المحلى والتراسل لشركة اتصالات مصر لمدة 10 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 12.5 مليار جنيه، فضلا عن اتفاقية توصيل مواقع المحمول عبر الألياف الضوئية، علاوة على تعديلات على عدد من الاتفاقيات الأخرى.

وأشار إلى أن الشركتين وقعتا تطويرا لاتفاقية التجوال المحلى التى تقدمها اتصالات مصر للشركة المصرية للاتصالات بما يضمن زيادة أحجام الاستهلاك الخاصة بخدمات التجوال المحلى التى تحصل عليها الشركة المصرية للاتصالات على شبكة اتصالات مصر بالعام 2022، فضلا عن الاتفاق على آليات أكثر مرونة وملاءمة عند انتهاء الاتفاقية التى وقعتها الشركتان فى وقت سابق من العام 2017.