مدبولى: عملنا بجهود جادة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن مصر عملت بجهود جادة وحثيثة خلال الأعوام الماضية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وأنجزت عددا كبيرا من الإصلاحات لتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى، وهو ما ساهم فى تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود فى مواجهة الأزمات وتحقيق معدلات للنمو الإيجابى رغم صعوبة التحديات.

وأوضح مدبولى، أن مصر قامت بالتعويل على الاستثمارات الحكومية لتحفيز القطاع الخاص والداعمة لاحتياجات المواطن من خلال إطلاق سلسلة من المشروعات القومية ذات الأهمية الكبرى والموثوقة فى إحداث التنمية والمساهمة فى تهيئة البنية التحتية اللازمة للاستثمار.

كما قامت بتحفيز القطاع الخاص عبر حزمة متنوعة من الإصلاحات التشريعية والمبادرات التنموية، فضلا عن إطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلة.

وأشار مدبولى إلى أن مصر انهت برنامج الإصلاحات قبل بدء جائحة كورونا مباشرة، وهو ما مكن الاقتصاد المصرى من الصمود أمام الجائحة.

واستشهد مدبولى، بتصريح رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى لمصر حين أكدت أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الجرئ الذى اعتمدته مصر كان له مساهمة كبيرة فى تعزيز صمود اقتصادها والاستجابة السريعة والشاملة للجائحة.

وأشار مدبولى إلى أن الدولة المصرية عززت من صمودها أمام تداعيات الجائحة من خلال تحقيق التوازن بين صحة المواطن وتجنيبه الإصابة من هذا الوباء وفى نفس الوقت الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد المصرى من خلال إغلاقات جزئية ومحدودة.

وأوضح مدبولى أن مصر تعمل على المشاركة الفعالة فى كافة مبادرات التنمية سواء على المستوى الإقليمى والعربى أو المستوى الأممى من واقع مسئولياتها وحرصها الدائم على التعاون مع كافة أطراف المجتمع الدولى تجاه قضايا التنمية، مؤكدا أن مصر تؤمن بأهمية التكامل بين مبادرات التنمية المختلفة وضرروة أن تأتى جهود الدول منسجمة وداعمة لهذه المبادرات، حيث تشارك مصر فى الجهود الاممية لتحقيق التنمية المستدامة فى اطار الامم المتحدة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030 وتحرص على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة فى هذا المجال مع كافة دول العالم وبالتعاون مع المنظمات الدولية

وأكد مدبولى أن الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية تأتى على نفس درجة الأهمية كونها شريك رئيسى فى تمويل التنمية، لافتا إلى العلاقة الوطيدة بين مصر والبنك الإسلامى للتنمية، والذى يعد شريك رئيسى فى مشروعات تنموية تجاوزت 17 مليار دولار أمريكى منذ تأسيس البنك عام 1974.

وأعرب مدبولى عن اعتزاز مصر باستضافة قمة مؤتمر المناخ كوب 27 فى مدينة شرم الشيخ، والتى تأتى انعكاسا للدور المحورى الذى تضطلع به مصر إقليما ودوليا، لافتا إلى أن المؤتمر سيتيح منبرا للدول الشقيقة للتعبير عن متطلباتها فى هذه القضية المهمة، مؤكدا أن مصر بجميع مؤسساتها تعمل لإنجاح هذا الحدث العالمى والذى يستهدف تحقيق تقدم ملموس فى مجالات الأولوية مثل تمويل المناخ والتكيف والحد من التلوث البيئى والتخفيف من تداعياته السلبية.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى هذا العام توفر فرصة للقاء وتبادل الخبرات والتجارب والحوار الجاد والمتواصل بين كافة الشركاء الفاعلين فى مجال تحقيق التنمية فى الدول الأعضاء من مجموعة البنك من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى مع مؤسسات التمويل الانمائى.