مختار جمعة: الأوقاف تسعى دائما للتواصل الحضارى وترسيخ أسس الحوار البناء

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، سعى الوزارة الدائم للتواصل الحضارى وترسيخ أسس الحوار البناء، والتعاون مع الأشقاء فى مختلف الدول الإسلامية لنشر صحيح الدين، وتصحيح المفاهيم، وتفكيك الفكر المتطرف.





جاء ذلك خلال استقبال وزير الأوقاف، اليوم الخميس، زمانى إسماعيل سفير دولة ماليزيا فى القاهرة، والوفد المرافق له بديوان عام الوزارة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومكافحة التطرف.

وأطلع وزير الأوقاف، السفير الماليزى على إنجازات وزارة الأوقاف المصرية فى مجال الدعوة وعمارة المساجد والتأليف والترجمة والنشر والتى بلغت أكثر من 300 إصدار ما بين مؤلف ومترجم.

وأهدى وزير الأوقاف، السفير الماليزى والوفد المرافق له نسخا من إصدارات الأوقاف المصرية ومنها: مجموعة من سلسلة "رؤية" المترجمة إلى اللغة الإنجليزية، وكتاب الفهم المقاصدى للسنة النبوية، وكتاب فلسفة الحرب والسلم والحكم، وكتاب الدولة مفهومها وتطورها، وكتاب الشأن العام بين حرية الرأى ومسئولية الكلمة، وكتاب قواعد الفقه الكلية، وكتاب مفاهيم يجب أن تصحح فى مواجهة التطرف، وكتاب الجاهلية والصحوة.

من جانبه، ثمن سفير ماليزيا بالقاهرة دور وزارة الأوقاف المصرية فى نشر الفكر الوسطى المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف، مشيدا بإصدارات الوزارة، وطلب التعاون فى ترجمتها إلى لغة الملايو.