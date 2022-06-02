مدبولى: مطالبون بالعمل على رفع وتيرة النمو الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى فى كلمته خلال جلسة الافتتاح الرسمية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، اليوم الخميس، أنه يجب تعزيز التعاون بين دولنا والاستفادة بما تملكه من موارد وإمكانات.
وأشار إلى أنه يجب السعى لتوفير المزيد من الوظائف والعمل على مواجهة التغيرات المناخية، موضحًا أن مصر تعتز بفوزها باستضافة قمة مؤتمر الأطراف "تغير المناخ" بمدينة شرم الشيخ لأنه يتح منبرًا للتعبير عن متطلباتها فى هذه القضية التنموية المهمة.
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