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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /701667/إصابة-محمد-الشناوي-حارس-الأهلي-والمنتخب-بفيروس-كورونا

خضع محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر ، لمسحة طبية فور وصوله أمس الأربعاء للكشف عن فيروس كورونا وجاءت نتيجتها إيجابية، وتم عزل الحارس في فندق الإقامة منذ أمس.

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وأجرى الجهاز الطبي لمنتخب مصر مسحتين جديدتين للحارس ، وجاءت نتائجها إيجابية أيضا ، و تم إخطار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن إيهاب جلال بحالة اللاعب ، ولم يشارك الشناوي في التدريبات.

وكان إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، قد أعلن عن قائمة الفريق المختارة لمعسكر المنتخب المقرر له في الفترة من ٣٠ مايو حتى ١٤ يونيو المقبل في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023.

قائمة المنتخب

قائمة المنتخب الوطني الوسط الهجوم الدفاع حراسة المرمي محمد النني مهند لاشين أحمد حمدي إمام عاشور محمد صلاح أحمد سيد "زيزو" محمود تريزيجيه عمر مرموش محمد إبراهيم إبراهيم عادل أحمد عاطف مصطفي محمد محمد أبو جبل محمد صبحي محمود جاد عمر جابر عمر كمال محمود علاء محمود الونش أحمد حجازئ أحمد فتوح‎'‎، محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدى أفشة.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة ودية في معسكر يونيو إلى جانب مباراتي غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023.

ويواصل منتخب مصر، بقيادة ايهاب جلال، تدريباته اليومية استعدادا لمباراتى غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 يونيو فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

طرح تذاكر مباراة مصر وغينيا

طرح الاتحاد المصري لكرة القدم ، اليوم الخميس ، تذاكر مباراة منتخب مصر وغينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية " كوت ديفوار 2023 ، للبيع أمام الجماهير عبر موقع شركة تذكرتي . فيما حدت أسعار تذاكر المباراة على النحو التالي: سعر تذكرة المقصورة الأمامية بـ 500 جنيه، الدرجة الأولى 200 جنيه، الدرجة الثانية 100 جنيه، الدرجة الثالثة 50 جنيه.

ويسمح بحضور 40 ألف مشجع لمباراة مصر وغينيا التى يستضيفها استاد القاهرة مساء الأحد المقبل.

اتحاد الكرة يوقع عقود المباراة الودية بين مصر وكوريا الجنوبية

وأنهى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام توقيع العقود الخاصة بمباراة منتخب مصر الودية أمام كوريا الجنوبية المقرر لها ١٤ يونيو الجاري ، مع الاتحاد الكوري متضمنة السفر على متن طائرة خاصة لتسهيل عودة البعثة عقب المباراة مباشرة فجر يوم ١٥ يونيو ، إلى القاهرة وانضمام اللاعبين لأنديتهم والاستعداد لاستئناف بطولة الدوري الممتاز .