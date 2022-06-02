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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /701666/orange-أورنج-توفر-خدمة-البلوك-شغلها-للمزعجين

أعلنت أورنج عن توفير خدمة البلوك للأرقام المزعجة، بناءً على تساؤلات العديد من عملاء orange أورنج عليها وعن طريقة الاشتراك، ويقدم دوت الخليج كافة تفاصيل خدمة البلوك من أورنج.

خدمة البلوك من أورنج

توفر أورنج خدمة البلوك بأكثر من اختيار على أن قائمة سوداء وقائمة بيضاء وخاصية منع الإزعاج ويمكن استخدمها أي واحدة منهم على النحو التالي:

- القائمة السوداء تضيف لحد 20 رقم نمنع استقبال مكالماتهم (مكالمات فقط) وتسمح لباقي الأرقام توصلك.

- القائمة البيضاء تضيف لحد 20 رقم نسمح لهم يوصلولك ومنع باقي الأرقام (مكالمات فقط).

- خاصية منع الإزعاج تمنع كل المكالمات (مكالمات فقط) إنها توصلك.

كود تشغيل خدمة البلوك من أورنج

التحكم في الخدمة من خلال الكود #505# أو 505 والاشتراك شهري بـ 5 جنيه أو يومي بـ 30 قرش أو على حسب نظام الخط (وفي حالة الاشتراك اليومي، قوائم الأرقام صالحة لـ 24 ساعة فقط).

وأشارت أورنج إلى أن الخدمة تعمل خلال 24 ساعة لو اشتراك شهري وخلال 4 ساعات لو اشتراك يومي.

ويمكن الاشتراك عن طريق إرسال رسالة لرقم 505 أكتب فيها sub مجاناً أو عن طريق #100# أو نتصل بـ 505 مجاناً.