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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /701664/إصابة-5-أطفال-بحالة-تسمم-بعد-تناول-بسبوسة-من-أحد-الباعة-الجائلين-بسوهاج

أصيب 5 أطفال بحالة تسمم بعد تناولهم حلوى البسبوسة من أحد الباعة الجائلين في مدينة طهطا بمحافظة سوهاج، وتم نقلهم لمستشفى طهطا العام لتلقي العلاج.

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البداية عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بوصول لمستشفى طهطا العام ٥ حالات تسمم غذائى بعد تناولهم حلوى البسبوسة من أحد الباعة الجائلين في الشارع، والأطفال هم، نحمده حسين أحمد ١٢ سنه، وشهد حسن جابر ١١ سنة، وميادة رشاد حلمي ١٣سنه، وإيمان حسن أبوضيف ١٦سنة، وشروق أبوالغيط خليفة ١٢سنة.

العرض على النيابة العامة

وكلفت إدارة البحث الجنائى من تحديد هوية بائع البسبوسة، وتم ضبطه وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

تسمم طفلين تناولا مواد ساممة بكفر صقر

وفي سياق أخر استقبل مستشفى كفر صقر المركزي بالشرقية، طفلين في واقعتين مختلفتين، مصابين بحالات تسمم عقب تناول مادة عطرية ومادة سامة بمركز كفر صقر، وتبين خطورة حالة أحدهم وتم تحويله إلى مستشفى الزقازيق العام.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزي الطفل "محمود م ا" رضيع عمره سنة واحدة، مصاب بحالة تسمم.

تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للطفل

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابة الطفل عقب تناوله مادة عطرية أثناء اللهو في منزل أسرته، وتم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للطفل.

كما استقبل مستشفى كفر صقر المركزي الطفل "محمد س ال"، يبلغ من العمر سنة ونصف، مقيم بمركز كفر صقر، مصاب بحالة تسمم بسبب تناول مادة سامة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابة الطفل عقب تناوله مادة سامة، لم يتم تحديدها، وتبين خطورة حالته وتم تحويله إلى مستشفى الزقازيق العام لتلقي اسعافات الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بكل واقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.