انت الان تتابع تفاصيل خبر "دموع نبيلة".. تضامن واسع مع وزيرة الهجرة بعد اتهام ابنها في قضية قتل حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /701663/دموع-نبيلة-تضامن-واسع-مع-وزيرة-الهجرة-بعد-اتهام-ابنها-في-قضية-قتل

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الكلمات المؤثرة لوزير الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم، في ختام مؤتمر "مصر تستطيع في الصناعة"، والتي صاحبها دموع "نبيلة"، تأثرًا بالأحداث والظروف الأسرية التي مرت بها الوزيرة خلال الأيام الماضية على خلفية اتهام ابنها في قضية قتل بأمريكا.

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وقالت وزيرة الهجرة في كلمتها: "مع الشغل اللي كان بيحصل كان في ظروف أسرية وظروف استثنائية، لكن كلنا كان عندنا القوة والإيمان والمثابرة أن نقدم لبلدنا الطرح اللي يفيد ويتنفذ.. وبإيمانًا ربنا هيعدي بينا".

رئيس المجلس القومي للمرأة تتضامن مع وزير الهجرة

وكان من ضمن المتفاعلين مع كلمة وزيرة الهجرة التي حملت مشاعر أثرت في كل الحاضرين بالمؤتمر، والذين وقفوا مصفقين لها تصفيقًا حادًا، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والتي دعمت السفيرة نبيلة مكرم من خلال منشور لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وكتبت "مرسي": "لن أقول لك لا تبكي… بل أقول فوضى أمرك إلى الله سيستجيب، سيجبرك، سيكرمك، لأنه الله..وأقول لمن وقف وصفق تصفيقا حادا داخل القاعة أو خارجها لنبيلة الأم والنبيلة الوزيرة والتى تحملت كل الصعاب ولم تتأخر لحظة عن ابنها في مرضه قبل وبعد محنته ولا قسمها بالله العظيم أن ترعى مصالح الشعب رعاية كاملة… جبركم للخاطر عبادة".

وتابعت رئيس المجلس القومي للمرأة: "وأقول لمن ليس في قلوبهم رحمة رفقًا بالقلوب، فهي تحمل مالا تعلمون.. وأقول للشامتين تدور الحياة ثم يصاب كل شامت بما شمت".

بيان وزيرة الهجرة

وفي وقت سابق، ردت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، على واقعة اتهام ابنها بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب "مكرم"، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": أن وأسرتى نتعرض لمحنه شديدة، وبنمر بوقت عصيب على إثر اتهام ابنى بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية ولم يصدر به حكما قاطعا حتى الآن.

أضافت وزيرة الهجرة: "قيامى بواجباتى كوزيره فى الحكومة المصرية، لا يتعارض إطلاقا مع كونى أم مؤمنه تواجه بشجاعه محنه ابنها".

وتابعت: مهما كانت العواقب، فإنني كوزيره أتحمل مسؤوليتي كاملة تجاه منصبى ومقتضيات العمل به، وأفرق بشكل واضح بين ما هو شخصى وما هو عام.

وأردفت: كأم، أطلب منكم الدعاء لى ولأسرتى فى هذه المحنة، وأدعو معكم لابنى رامى وللضحايا اللذين لقوا ربهم.

وتوجهت نبيلة مركم إلى وسائل الإعلام بتحرى الدقه فيما تنشر، وتراعي الصدق والإنسانية فى تعاملها مع تلك المحنه التى ألمت بأسره مصرية تنتظر حكما لا يزال فى علم الغيب وفى ضمير القاضى به.

اتهام ابن وزيرة الهجرة في قضية قتل

وكانت وسائل إعلام غربية قد نشرت أخبارًا حول توجيه الاتهام بالقتل للمصرى رامى هانى منير فهيم " 26 عاما " وهو ابن الدكتورة نبيله مكرم وزيرة الهجرة بتهمة قتل أمريكى والشروع فى قتل آخر ، وقد وحدد المحكمة العليا الامريكية جلسة 17 يونيو المقبل لمحاكمته .

وكان قد تم أُتهم "رامي هاني منير فهيم"، نجل وزير الهجرة، المُقيم بمدينة إيرفين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بارتكاب جريمة قتل مزدوج، على خلفية طعنه زميله في العمل، بالإضافة إلى شخص آخر يقيم معه داخل مسكنه.

ووفقا لما نشره موقع المحكمة العليا في مقاطعة أورانج كاونتي بكاليفورنيا، فقد تم تحديد موعد جلسة المحاكمة في الساعة 8:30 صباحا يوم 17 يونيو المقبل في مركز العدل الشمالي التابع للمحكمة في مدينة فوليرتون بكاليفورنيا في الغرفة N3.

وأشار موقع المحكمة العليا إلى أن موعد المحاكمة كان قد تم تحديده في 6 مايو الجاري خلال جلسة أخرى عُقدت لمراجعة الكفالة لنجل الوزيرة، وهو موظف في شركة Pence Wealth Management LPL Network RIA، والذي تم إلقاء القبض عليه في 19 إبريل الماضي كمشتبه به في جريمة القتل المزدوجة.