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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /701662/عيش-بزيادة-أغنية-حفل-ختام-بطولة-الجونة-للاسكواش-لـ-رامي-عاشور-و-MAZ

يستعد المطرب رامي عاشور بالتعاون مع موزع الموسيقى الشهير MAZ لختام بطولة الجونة للاسكواش من خلال تقديم أغنية جديدة بعنوان “عيش بزيادة” خلال حفل الختام.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل تعاون رامي عاشور مع MAZ في حفل ختام بطولة الإسكواش

من كلمات وألحان رامي عاشور بالتعاون مع الموزع والمنتج الموسيقي MAZ، ومن المقرر أن تجمع بين الغرب والشرق لتخرج لنا بصورة مختلفة تمام، في حفل ختام بطولة الإسكواش المقرر إقامتها غدا الجمعة.

وكان قد طرح الفنان ولاعب الإسكواش المعروف رامي عاشور أغنية بعنوان هاقولك سر، وروج لها من خلالا حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال الأيام الماضية، أغنية هاقولك سر من كلمات وألحان وإنتاج رامي عاشور نفسه، ميكس وماستر ماهر صلاح.

كلمات أغنية رامي عاشور هاقولك سر

كتب رامي عاشور على أغنيته الجديدة شكر خاص لعدد من الأشخاص الذين ساندوه في خروج هذه الأغنية، وكانت أولهم النجمة نيللي كريم، وجاء بعدها أخوه هشام عاشور زوج نيللي كريم، وأتت كلمات أغنية هقولك سر على النحو الأتي:

هقولك سر أنا حبي ليك كان حب العمر

ولقيت معاك ايام بتمر اجمل ليالي

في عمري أنا بس أنت اخذت قرار يا عنيد

يا سيدى أنا حر أبعد أقرب

ولا أغيب او حتى أروح وأحب جديد

هعيش حياتي براحتى أنا ويا رب دايما تبقى سعيد

وأنا مش حفكر في اللي اتقال

ولا أقول ولا أعيد ولا هشغل بال

ولا باقي عليك ولا حتى سؤال

وده مين وده فين كده عال العال

ما قلنا كتير وسمعنا ياما وياما كلام

ورسمنا بحر من الأحلام وبقالنا اكثر من سنة

لو سألوا بنقول كله تمام مفيش تغيير

وقرار بعادك عادي أكيد أنا بس كنت بشوفه بعيد

لكن احنا فعلا مش لبعض ما انا أصلي زيك بردو عنيد

وأنا مش هفكر في اللي اتقال

ولا أقول ولا أعيد ولا هشغل بال

ولا باقي عليك ولا حتى سؤال

وده مين وده فين كده عال العال