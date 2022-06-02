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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /701660/سقوط-صاحب-شركة-استولى-على-17-مليون-جنيه-من-المواطنين-بالقاهرة

تمكنت مديرية امن القاهرة من ضبط صاحب شركة تسويق عقاري لقيامه بالاستيلاء على 17 مليون جنيه من مواطنين، بزعم استثمارها لهم في مجال المقاولات مقابل أرباح شهرية ولم يلتزم بسدادها كما أنه تهرب من سداد أصول المبالغ المستولى عليها، وذلك استمرارا للجهود المبذولة لمكافحة جرائم ا النصب والاحتيال على المواطنين

وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتزوير المحررات الرسمية والفساد الوظيفى.

ضبط صاحب شركة هارب من احكام قضائية

ونجحت قوات الشرطة من ضبط رئيس شركة تعمل في مجال التايم شير، هرب من تنفيذ 66 حكم قضائي متنوع وبكفالات وغرامات بلغت 2 مليون و755 ألف جنيه، ومطلوب في أحكام شيكات بالخارج.

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وكشفت تحريات الشرطة عن تواجد المتهم داخل فيلا مستأجرة بإسم زوجته يختبىء بها بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة، ومطلوب التنفيذ عليه فى 66 حكم "18 مستأنف – 48 جزئى" فـى قضايا "تزوير – نصب – خيانة أمانة – إستيلاء – تبديد – شيكات – مبانى كهرباء – إقتصادية" بإجمالى مدد حبس بلغت 76 سنة وكفالات بلغت 600 ألف جنيه وغرامات بلغت 2 مليون و155 ألف جنيه ومطلوب فى أحكام شيكات بالخار، وقيامه قبل ذلك بين مناطق مختلفة بنطاق محافظات الجيزة والقاهرة والبحر الأحمر وذلك خشية ضبطه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته بالأحكام الصادر ضده أقر بها.

180 سنة حبس .. مدير شركة فى قبضة أمن القاهرة هارب من تنفيذ 127 حكم قضائي

نجحت الأجهزة الامنية بالقاهرة من القبض على مدير وشريك بإحدى الشركات، أثناء اختبائه داخل شقة بدائرة قسم شرطة السلام أول، لهروبه من تنفيذ 127 حكم قضائي بإجمالى مدد حبس 180 سنة وكفالات مالية.

تحريات الأمن العام

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام عن قيام مدير وشريك بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بتغيير محل إقامته والإختباء بإحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة خشية ضبطه ، وذلك لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (127) حكم قضائى بإجمالى مدد حبس بلغت (180) سنة وكفالات مالية (200ألف جنيه) عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.

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وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها تم إتخاذ الإجراءات القانونية.