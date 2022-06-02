انت الان تتابع تفاصيل خبر تساهيل لتمويل المشروعات متناهية الصغر.. لينك التقديم على قرض حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /701661/تساهيل-لتمويل-المشروعات-متناهية-الصغر-لينك-التقديم-على-قرض

يتساءل العديد من المواطنين عن تساهيل لتمويل المشروعات متناهية الصغر خاصة أن قروض شركة تساهيل مضمونة، باحثين عن لينك التقديم على قرض تساهيل وهو ما يوضحه دوت الخليج بجانب الخط الساخن لخدمة عملاء شركة تساهيل لتمويل المشروعات.

شركة تساهيل

تساهيل هي شركة تمويل للمشروعات متناهية الصغر القائمة فقط. ( تجاري أو صناعي أو خدمي ) بنوفر قرض فردي أو جماعي. بنمول و نكبر مشروعك بأنظمة سداد سهلة لمزيد من التفاصيل التواصل على الخط الساخن تساهيل وهو ١٦١٣٤.

تقديم قرض شركة تساهيل

يمكن تساهيل الدخول على استمارة تقديم قرض شركة تساهيل من هنـــــــــــــــــا

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض تساهيل

- البطاقة الضريبية الخاصة بالمتقدم للحصول على القرض.

- تجهيز خطاب مستخرج من الوحدة المحلية التابع لها في النطاق الجغرافي للمتقدم.

- الموقف التأميني.