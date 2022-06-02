مدبولي: الجهود والخطط الوطنية للدول الشقيقة تحتاج إلى تنوع مصادر التمويل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 09:28 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ المتغيرات وتداعيات الأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية وكورونا، ألقت بظلالها على الاحتياجات التنموية لمختلف دول العالم وفي مقدمتها الدول الأعضاء في مجموعة الإسلامي للتنمية، والتي تسعى العديد منها إلى بذل الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، حيث تواجه الجهود والخطط الوطنية لدولنا الشقيقة حاجة ملحة إلى تنوع مصادر التمويل.

وأضاف «مدبولي» في جلسة الافتتاح الرسمي للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن هناك حاجة إلى مواكبة المتغيرات التنموية المتسارعة، ويأتي أبرزها فيما نشهده من تحولات تكنولوجية وما تفرضه من فرص وتحديات أبرزها التغير المستمر في أساليب الإنتاج، والأهمية النسبية لعناصره، والاحتمالات المتزايدة لظهور واختفاء أنماط من الوظائف بما يقتضي من دولنا أن تعمل على استيعاب هذه التحولات وحسن التعامل معها والسعي إلى خلق المزيد من فرص التشغيل المناسبة لأفواج المنضمين إلى أسواق العمل سنويا.