مدبولى: التحديات البيئية المرتبطة بتغير المناخ أصبحت حقيقة دامغة

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولى أن الإصلاحات مكنت الاقتصاد المصرى من عبور الأزمات التى واجهته، مشيرا إلى أن التحديات البيئية المرتبطة بتغير المناخ أصبحت حقيقة دامغة.





ونقل مدبولى - خلال كلمة له بالمؤتمر الصحفى الذى نظمه البنك الإسلامى للتنمية بمدينة شرم الشيخ - تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يتم اجتماع اليوم تحت رعايته، كما نقل تمنياته بأن تكلل أعمال الاجتماعات بكل النجاح والتوفيق.

وأضاف أن حضور ممثلى الحكومات والسفراء وممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى، بالإضافة إلى ممثل مؤسسات التمويل الإنمائى الوطنية والإقليمية والدولية يعكس الأهمية التى تحظى بها الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية خصوصا وأنها تأتى هذا العام فى مرحلة بالغة الدقة والتعقيد وفى وقت لا زالت فيه الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم مع انتشاء جائحة كورونا منذ عامين بل وزاد عليها ما نشهده جميعا من متغيرات جيو سياسية طالت تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية جميع دول العالم بلا استثناء.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولى إنه فى الوقت الراهن نواجه أزمة اقتصادية واجتماعية عالمية تتسم بكونها مركبة وشديدة التعقيد، فما لبس العالم أن يبدأ خطوات التعافى من الجائحة حتى أطلت تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتى تمتد آثارها الانتشارية إلى أبعد مما ندركه فى الوقت الراهن.

وأضاف مدبولى - فى كلمة خلال فى الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامى للتنمية التى تعقد بمدينة شرم الشيخ - أن هذه المتغيرات والتداعيات قد ألقت بظلالها على الاحتياجات التنموية لمختلف دول العالم وفى مقدمتها الدول الأعضاء فى مجموعة البنك والتى تسعى العديد منها فى ظل هذه التحديات إلى بذل الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة.

وأوضح أن الجهود والخطط الوطنية لدولنا الشقيقة تواجه حاجة ملحة لتنوع مصادر التمويل، فضلا عن الحاجة لمواكبة المتغيرات التنموية المتسارعة ويأتى أهمها فيما نشهده من تحولات تكنولوجية وما تفرضه من فرص وتحديات لعل أبرزها التغير المستمر فى أساليب الإنتاج والأهمية النسبية لعناصره والاحتمالات المتزايدة لاختفاء وظهور أنماط جديدة من الوظائف بما يقتضى من دولنا التى تتميز بكونها مجتمعات شابة ترتفع فيها نسبة الشباب أن تعمل على استيعاب هذه التحولات وحسن التعامل معها والسعى لخلق المزيد من فرص التشغيل المناسبة بأفواج منضمين لاسواق العمل سنويا.

وقال رئيس الوزراء إن التحديات البيئية المرتبطة بتغير المناخ، قد أصبحت حقيقة دامغة، فهى قضية بالغة الخطورة خصوصا مع تزايد وتيرة الظواهر الجوية العنيفة وتداعياتها السلبية على القطاعات الاقتصادية الرئيسة مثل الزراعية والموارد المائية والطاقة والبنية التحتية والتجارة وسلاسل التوريد والإمداد فضلا عن آثارها على قطاعات الصحة العامة والأمن الغذائى والتعليم وفرص العمل.

وأضاف مدبولى أنه بلاد شك أن تأثيرات ظاهرة تغير المناخ وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية تحول دون استفادة دول العالم من جهود التنمية وتمثل ضغطا على اقتصاديات العالم خصوصا مع زيادة التحديات فى ظل جائحة كورونا.

وأشار إلى أن هناك متغيرات وتحديات الاقتصادية واجتماعية وبيئية عديدة تواجه دول العالم أجمع وفى القلب منه دولنا الشقيقة الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى تجعلنا مطالبين أكثر من أى وقت مضى بالعمل على رفع وتيرة النمو الاقتصادى المستدام بالتركيز على تنويع الهياكل الاقتصادية والتحول نحو اقتصادات المعرفة وزيادة مستويات مرونة أسواق العمل والمنتجات ورفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية وتنمية سلاسل القيمة الإقليمية.

ونوه إلى أن الارتقاء بمستويات رأس المال البشرى من خلال التركيز على تحسين مستويات خدمات التعليم والصحة مع ضرورة أن تعمل دولنا الشقيقة بشكل جاد على تنمية كافة المعاملات البينية خصوصا فى مجال التجار والاستثمار والتمويل المشترك وإيجاد أساليب مبتكرة للتمويل وتوظيف هذه المعاملات بشكل تكاملى بما يتناسب مع تتمتع به الدول الأعضاء من موارد وإمكانات وما تواجهه من احتياجات والاستفادة فى ذلك بالدور الفاعل لمؤسسات التمويل الاقليمية وفى مقدمتها مجموعة البنك الإسلامى للتنمية.