مدبولى: يجب السعى لتوفير فرص العمل ومواجهة تغيرات المناخ

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية 2022، التى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة بين 1 و4 يونيو 2022، تحت شعار "بعد التعافى من الجائحة: الصمود والاستدامة"، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحضور بمؤتمرات البنك الإسلامى.

وأوضح رئيس الوزراء، أن العالم يواجه ظرفا استثنائيا بجائحة كورونا، موضحا أن اجتماعات البنك الإسلامى تأتى فى ظل ظروف استثنائية قائلا: "نواجه أزمة اقتصادية عالمية مركبة وشديدة التعقيد".

وانطلقت الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية 2022، اليوم الخميس، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والتى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة بين 1 و4 يونيو 2022 تحت شعار "بعد التعافى من الجائحة: الصمود والاستدامة".

وبدأت فعاليات الافتتاح بآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ محمد حسين الفشنى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى قد تفقد، فى وقت سابق اليوم، معرض القطاع الخاص على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامى للتنمية.. كما تفقد خلال زيارته لشرم الشيخ، مشروعات التطوير التى يتم تنفيذها فى المدينة، فى إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27 "، المقرر انعقاده فى نوفمبر المقبل.