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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 08:48 مساءً - محمد السيد - /701659/عضو-نقابة-الموسيقين-يعلن-وفاة-الموسيقار-فاروق-عبد-اللطيف

رحل عن عالمنا في الدقائق القليلة الماضية، الموسيقار وعازف الأكورديون الشهير فاروق عبد اللطيف، اذ جاء نبأ وفاته على الصفحة الرسمية للموسيقار محمد صبحي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقيةدون الكشف عن تفاصيل خاصة بالوفاة أو موعد الجنازة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل وفاة فاروق عبد اللطيف

وكتب محمد صبحي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “توفي إلى رحمة الله، الأخ والصديق العزيز عازف الأكورديون فاروق عبداللطيف.. الله يرحمك يا حبيبي نسألكم الدعاء".

جدير بالذكر، أنه حل بالوسط الفني خلال شهر مايو العديد من الأحداث المأسوية المتنوعة بين المرض والوفاة، ليكون شهر مايو بأسود على العديد من نجوم الوسط الفني

الموت يفجع الوسط الفني في مايو

رحل الفنان الكبير سمير صبري عن عمر يناهز الـ 85 عاما بعد خروجه من المستشفى بأيام، كما رجل الممثل الأمريكي راي ليوتا نجم فيلم Goodfellas الشهير، وذلك عن عمر ناهز 67 وذلك أثناء نومه في جمهورية الدومينيكان، اذ كان يصور أحد أعماله الفنية هناك، وتوفى ايضا المخرج المسرحي الكبير عبدالرحمن الشافعي، بعد تدهور حالته الصحية.

وأفجع الموت كلا من خالد أنور الذي كتب عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “توفيت الى رحمة الله تعالي عمتي فردوس محمد مدبولي ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ، البقاء لله ”، والفنان كريم قاسم الذي أعلن عن وفاة عمته في نفس اليوم.

شائعات الوفاة

ولاحق عدد من النجوم شائعة تدلي بوفاتهم منهم الفنان يحيى الفخراني وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجأة خاصة بعد غيابه عن الساحة الرمضانية لهذا العام، وكشفت مصادر مقربة من الفنان يحيى الفخراني بأن تلك الأنباء المنتشرة حول وفاته لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن الفنان يتمتع بصحة جيدة، كما أثار نبأ وفاة الفنان أحمد ماهر جدل رواد السوشيال ميديا، ليخرج نجله الفنان محمد أحمد ماهرمعربا عن استيائه وانزعاجه من انتشار خبر وفاة والده ونفى هذه الأخبار الكاذبة ويشار أن آخر ظهور للفنان أحمد ماهر كان من خلال الموسم الرمضاني لعام 2022.