أخبار مصرية

رئيس الوفد يستمع لمقترحات شباب الحزب حول المشاركة في الحوار الوطني

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس الوفد يستمع لمقترحات شباب الحزب حول المشاركة في الحوار الوطني حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 08:48 مساءً - محمد السيد - /701658/رئيس-الوفد-يستمع-لمقترحات-شباب-الحزب-حول-المشاركة-في-الحوار-الوطني

التقى الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بعدد كبير من شباب الحزب، في إطار إعداد رؤية بيت الأمة للمشاركة في الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

دوت الخليج

8b85674a66.jpg

 

 

يمامة: المعارضة الوطنية تعد أحد أركان الدولة القوية

حضر اللقاء فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، والنائب عبد العزيز النحاس نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ، والنائبة الوفدية أمل رمزي عضو مجلس الشيوخ واللواء سفير نور والمهندس حمدي قوطة وأشرف علي الدين أعضاء الهيئة العليا وعدد من قيادات وأعضاء بيت الأمة.

db0cf47861.jpg

 

استمع رئيس الوفد لرؤية وأفكار ومقترحات شباب بيت الأمة حول آليات المشاركة في الحوار وأهم الملفات والقضايا التي يمكن طرحها ضمن ورقة عمل حزب الوفد بما يخدم الوطن والمواطن في ضوء استراتيجية بناء الجمهورية الديمقراطية الجديدة، مشيرا إلى أن الشباب يتميز بالنقاء والغيرة، وهو عصب الحزب وقوته.

1f33030f7c.jpg

 

وأكد يمامة أن دعوة الرئيس للحوار الوطني حركت المياه الراكدة للحياة السياسية في مصر، وكانت مبادرة الوفد بتشكيل لجنة خاصة بإعداد ورقة عمل الحوار الوطني، واللجنة تفتح ذراعيها لكافة الأفكار والمقترحات المرسلة من شباب الوفد ورموزه وقياداته.

وأشار إلى أن النظام السياسي كما يحتاج لحزب حاكم يحتاج لحزب معارضة، وهو ما يؤكد عليه الكثيرون بأنه إن لم توجد المعارضة لخلقها الحزب الحاكم لأن المعارضة الوطنية تعتبر أحد أركان الدولة القوية.

da0c52aa99.jpg

 

32695bcc28.jpg

 

0325fa1858.jpg

 

190bed892c.jpg

 

16c1db889f.jpg

 

3ed86f6b39.jpg

 

أهمية طرح دعائم للإصلاح الاقتصادي من خلال التوسع في الإصلاح الزراعي

وتحدث شباب الوفد عن عدد من المقترحات والتي كان أبرزها أهمية طرح دعائم للإصلاح الاقتصادي من خلال التوسع في الإصلاح الزراعي والاعتماد على الاستنباط من خلال الأبحاث العلمية في مجالات مختلفة وخاصة مجال الاستثمار وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الاهتمام بالتعليم بنظرة قومية، وعودة المحليات، والعناية بالصحة وتوفير الدعم اللازم للمواطنين. كما تحدث الشباب عن ضرورة رعاية النشء والتوسع في تمثيل الشباب في المؤسسات المختلفة، والعمل على سرعة إخراج القوانين المحفزة للشباب، ومعالجة ضعف قوانين التطوع، والتوصية بتعديل قوانين الأحزاب والنقابات والانتخابات والجمعيات الأهلية بما يضمن التمثيل الأنسب للشباب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوفد يستمع لمقترحات شباب الحزب حول المشاركة في الحوار الوطني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا