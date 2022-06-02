انت الان تتابع تفاصيل خبر بعلامة في رأسة.. محمد رمضان يظهر بتسريحة شعر جديدة والجمهور يتسائل: "لوك فيلمك الجديد؟" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 08:48 مساءً - محمد السيد - /701656/بعلامة-في-رأسة-محمد-رمضان-يظهر-بتسريحة-شعر-جديدة-والجمهور-يتسائل-لوك-فيلمك-الجديد

شارك الفنان محمد رمضان الجمهور بفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ظهر به بلوك جديد يبدو أنه لفيلمه الجديد “نمبر وان” الذي بدأ تصويره ترقبا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل لوك محمد رمضان الجديد

وظهر محمد رمضان في الفيديد بعلامة جديدة على رأسه الذي رجح الجمهور بأن من يتخذون رمضان قدوة سيبدأو في تلقيدها من الأن، كما ظهر رافعا جزء من شعره لأعلى، وتعمد خلال تعليقه على الفيديو الترويج لكليب أغنيته الجديدة بلالين.

وجاءت تعليقات الجمهور متسائلين حول ان كان هذا اللوك لفيلمه الجديد “نمبر وان” الذي أعلن عنه مؤخرا، أم مجرد تغير في شكله، ولكن بنسبة كبيرة يعد هذا الظهور استعداد لعمله السينمائي الجديد الذي يترقب الجمهور لطرحه.

كليب بلالين لـ محمد رمضان

هذا وطرح الفنان محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية بعنوان بلالين من كلمات وألحان اسلام شندي، ومن توزيع شندي وخليل، ومدير تصوير فيكتور كريدي، تنفيذ محمود الشيخ، ومهندس ديكور عاصم على، وبروديوسر محمد سعيد وعمرو علاء، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج بثينة، وجاءت كلمات العمل على النحو الأتي:

كلمات أغنية بلالين

دخولنا مرعب خلا الكل يركن وحش اللعبة حضر يبقى كله يكتم ماليش اخر من الاخر انا متحكم هكسر سقف طموحك عالمزيكا مجرم يا جامد انا كده من يومي نسخه وحده وهمه قلدوني الاسطورة انا لقبوني صعبه عليكم انكو توصلولي عاوز اخصام جديده يبقو معجبين

اسال كل اللي قبلك هيقولولك انا مين انا واخد المجال ده رايح جاي قعدت اشيل انا اللي رحت بيعت المايه بحارة السقاقين عاملي فيها بوس عاملي فيها رئيس عصابه وانت يا اهبل خيش وقش ساقط فالصياعه يلا كن انت وقرودك وانتباه يا غابه لو عرفتوا تاريخي هتقولولي يا بابا

يا جامد انا كده من يومي نسخه وحده وهمه قلدوني الاسطورة انا لقبوني صعبه عليكم انكو توصلولي يا جامد انا كده من يومي نسخه وحده وهمه قلدوني الاسطورة انا لقبوني صعبه عليكم انكو توصلولي

بلالين انتوا بلالين بلالين منفوخين انتوا بلالين بلالين في الهوا انتو بلالين بلالين طايرين انتوا بلالين بلالين بوم بوم عليكوا بوم بوم حرب شاملة دايره عليكم بوم بوم هقلبها عليكم نكد هتبقى عليكم غم لما يجى المد يجي بعده اسمي

يا جامد انا كده من يومي نسخه وحده وهمه قلدوني الاسطورة انا لقبوني صعبه عليكم انكو توصلولي يا جامد انا كده من يومي نسخه وحده وهمه قلدوني الاسطورة انا لقبوني صعبه عليكم انكو توصلولي ملايين انا ملايين ملايين جمهوري انا ملايين ملايين