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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 08:48 مساءً - محمد السيد - /701655/أول-تعليق-من-البرلمان-على-إهانة-أم-كلثوم-رموز-مصر-خط-أحمر

عقبت النائب هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، على تصريحات أحد الشعراء التابعين لاتحاد كتاب مصر،خلال أمسية ثقافية، بشأن تصريحاته التي تطاول فيها على سيدة الغناء العربي وكوكب الشرق “ أم كلثوم”، واصفا إياها بـ "الموالديه"، رافضة أي تطاول على رموز مصر من الفنانين، خاصة فناني زمن الفن الجميل، مؤكدة أنهم يمثلون خطا أحمر بالنسبة للمصريين.

دوت الخليج

أول تعليق من البرلمان على «إهانة أم كلثوم»: رموز مصر خط أحمر

وأوضحت أمين سر لجنة الإعلام بالبرلمان، أن التعبيرات التي استخدمها شاعر اتحاد كتاب مصر، لسيدة الغناء العربي، أم كلثوم، وأحمد رامي تشبيه فى غير محلة ولا يليق برموز الفن المصري، موضحة أن قصة حبهما جميلة نتج عنها رصيد كبير من الأغاني والموسيقى التي مازات تطربنا حتي الآن.

وشددت عضو البرلمان، على الكتاب والنقاد الفنيين، ضرورة انتقاء ألفاظهم ومصطلحاتهم عند الحديث عن الفن والفنانين المصرييين، خاصة الذين يمثلون ثوابت قيمة عند المصريين مثل أم كلثوم ورامي وعبد الحليم وغيرهما.

تجدر الإشارة إلى أن أحد شعراء اتحاد كتاب مصر، ادلي بتصريحات مسيئة عن العلاقة التي كانت تربط أم كلثوم وأحمد رامي، مضيفا”أم كلثوم أنانية ورقصت رامى على الشناكل...ورامى عنده هطل عاطفى، وكما هي سرقت أغنيتين لشاعر شاب وأدتهم لشعراء كبار يشتغلوا عليها..وأن العلاقة بين كوكب الشرق ورامي كانت علاقة ذئب بفريسته، ويذكر أن هناك شاعر اسمه علي مهدي ادي لأم كلثوم قصيدتين وقال أن الست هتغني له ولكنها أدتهم لشعراء تانييين يبنوا عليهم “.