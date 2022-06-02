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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 08:48 مساءً - محمد السيد - /701653/حاولت-إنقاذه-فغرقا-معا-ببحر-يوسف-مصرع-سيدة-وطفل-ببنى-سويف

لقيت ربة منزل مصرعها غرقا بمياه بحر يوسف بمركز ومدينة سمسطا ببنى سويف، أثناء محاولتها إنقاذ طفل من الغرق ببحر يوسف أمام قرية قفطان الغربية التابعة لمركز سمسطا.

دوت الخليج

ولقيت "هند أمين" عمرها 32 سنة، ربة منزل، مقيمة بقرية قفطان الغربية بمركز سمسطا ببنى سويف، مصرعها نظير محاولتها إنقاذ طفل كان يصارع الموت ببحر يوسف أمام قرية قفطان الغربية.

تفاصيل الواقعة

وتبين غرقها أثناء محاولة إنقاذ طفل صغير يبلغ من العمر 3 سنوات " ابن اخو زوجها " الذى كان يصارع الموت عقب سقوطه ببحر يوسف أمام قرية قفطان الغربية قبل أن يلقى مصرعه هو الآخر.

استدعاء الطبيبي الشرعي

وتم استحراج جثامين المتوفين من مياه النيل، وتم استدعاء الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليهما، والوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، وتم إيداع الجثتين بالمشرحة لحين تسليمها إلى ذويهما.

بلاغ بغرق سيدة

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمسطا يفيد بورود بلاغ بغرق سيدة في العقد الرابع من العمر في بحر يوسف خلال محاولتها إنقاذ طفل حيث فشلت وغرقا سويا.

ووجه مدير الأمن بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري علي رأس سيارة إسعاف وانتشال الجثمانين والوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.