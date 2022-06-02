انت الان تتابع تفاصيل خبر محافظ الشرقية يُكرم النائبه هند حازم لحصولها علي الميدالية الذهبية في بطوله أفريقيا للبوتشا بجوهانسبرج حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 08:48 مساءً - محمد السيد - /701652/محافظ-الشرقية-يكرم-النائبه-هند-حازم-لحصولها-علي-الميدالية-الذهبية-في-بطوله-أفريقيا-للبوتشا-بجوهانسبرج

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اللاعبة هند حازم عضو مجلس النواب بإهدائها شعار المحافظة وشهاده تقدير، وذلك لحصولها على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للبوتشا والتي أقيمت خلال الفترة من 16 إلى 23 مايو الماضي بمدينة جوهانسبرج بدولة جنوب افريقيا.

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وجاء ذلك بعد أن نجحت في الفوز على لاعبه جنوب أفريقيا بنتيجة 4/1 وتحقيق أول ميدالية ذهبية للبعثة المصرية، متمنياً لها مواصلة التفوق الرياضي ورفع اسم مصر عاليا في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

الشرقية تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع اسم مصر

وأعرب المحافظ، عن سعادته لفوز النائبه ولاعبه رياضة البوتشا بالميدالية الذهبية، مؤكدا أن الشرقية تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع اسم مصر عالياً في المحافل الرياضية العالمية، مشيراً إلى أن إنجاز اليوم يعبر عن إرادة حقيقية وعزيمة منقطعة النظير لكل من يريد أن يرفع اسم مصرعاليا أمام جميع دول العالم.

ومن جانبها قدمت النائبه هند حازم الشكر لمحافظ الشرقية، لإستقباله لها اليوم بمكتبه بالديوان العام وتكريمها بإهدائها شعار المحافظة وشهاده تقدير ليمثل لها قوة دفع حقيقية لمواصلة الإنتصارات والفوز بالميداليات الذهبية وتحقيق البطولات المحليه والعالمية.

رياضة البوتشا

يشار إلى أن "البوتشا" عبارة عن كرة إسفنجیة بغطاء من الجلد محیطها لا يتعدَ 270 مللیمترا ووزنها 275 جراما "الكرة الجاك" وكل لاعب يحاول أن تقترب كراته الـ 6 الزرقاء أو الحمراء من تلك الكرة، وهذه اللعبة حسبما يوضح هي لعبة فردیة وزوجیة وجماعیة، في 4 أشواط، وتأخذ 4 مستویات تتعلق بالتصنیف الطبي لكل لاعب.