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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 08:48 مساءً - محمد السيد - /701651/جمعية-المؤلفين-والمحلنين-تدين-أحمد-دودار-بعد-اهانته-لـ-أم-كلثوم-وأحمد-رامي

أدانت جمعية المؤلفين والمصرين الشاعر ناصر دويدار بعد قيامه بإهانة المطربة أم كلثوم والمطرب أحمد رامي في إحدى الندوات الثقافية اذ تحدث عن علاقات أم كلثوم المتعددة، وذلك في بيان أصدرته منذ قليل.

دوت الخليج

وجاء بيان جمعية المؤلفين والمحلنين المصرين على النحو الأتي: “قررت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين التي يترأس مجلس إدارتها الدكتور مدحت العدل، التقدم ببلاغ للنائب العام، ضد ناصر دويدار، بتهمة الإساءة للشاعر الكبير أحمد رامي، والذي يُعد أحد رموز ومؤسسي جمعية المؤلفين والملحنين، وكذلك كوكب الشرق الفنانة الراحلة أم كلثوم”.

واختتم البيان: “"وتحذر جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، كل متجاوز من التطاول في حق رموز شكلت وجدان وتاريخ المصريين والعرب".

بيان نقابة المهن الموسيقية على واقعة أم كلثوم

بينما جاء بيان نقابة الموسيقين: “مصر حاضرة في الزمان وراسخة كالطود في المكان، ومهما حاول الطامعون والطامحون لتصغيرها فإنها تعلو ولا تُهان، وحين يتطاول على رموزها ومحاولة النيل من تاريخها كل صغير وممول فإن كيده في نحره ولن ينال غير الخسران”.

وتابعت: “والنقابة لكونها القلعة التي يحتمي ببرجها التراث الفني والثقافي من كل متطاول وعابث ومتآمر فإنها تقف لهؤلاء بالمرصاد وتدين كل محاولات النيل من تراثنا ورموزنا الفنية مثل كوكب الشرق وسيدة الغناء العربي أم كلثوم التي كانت توحد الأمة العربية في كل شهر على قلب رجل واحد لسماع شدوها الذي يأسر القلوب والألباب”.

واستكمل البيان: “وتدين أي تطاول على شعراء مصر الذين ترسخوا في وجدان المصريين والعرب جميعًا، وصاروا من علامات ثقافتها ونهضتها ومنهم الشاعر الفذ أحمد رامي، وأمير الشعراء أحمد شوقي، والشاعر أحمد شقيق كامل، والشاعر عبدالوهاب محمد وغيرهم ممن تغنوا في حب مصر وأمجادها”.

تحذير نقابة الموسيقين

واختتم البيان: “تحذر نقابة المهن الموسيقية كل صغير ومتجاوز وممول من التطاول في حق رموز شكلت وجدان وتاريخ المصريين والعرب، وتؤكد على الشعبين المصري والعربي أن الهجمة الشرسة على الفن والثقافة المصرية ورموزها هو أمر ممنهج لتصغير دور الفن المصري، حتى يسهل غزو ماضينا وتراثنا لترسيخ ثقافة وفن لا يحمل سمات وأخلاق مصرية وعربية عريقه.. دوت الخليج ثقافة وفنا وحضارة وقيما أخلاقية باقية رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين”.