محافظ الإسكندرية لوفد لجنة النقل: الازدحام والتكدس المرورى أبرز أزماتنا

جدة - نرمين السيد - استقبل محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، وفد أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، وذلك فى إطار الزيارة الميدانية التى تنظمها اللجنة للمحافظة، للوقوف على جميع التحديات التى تواجهها المحافظة فى قطاع النقل والمواصلات.





من جانبه أثنى على أداء اللجنة وزيارتها للمحافظة، مؤكدا على أهمية مرور اللجان بمجلسى النواب والشيوخ للوقوف على أرض الواقع على جميع المشاكل والتحديات التى تواجه المحافظات والعمل على حلها.

وأكد المحافظ أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فإن جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية حريصة على تقديم كامل الدعم لقطاع النقل والمواصلات داخل المحافظة، وذلك بما يخدم رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتحدث المحافظ عن إنجازات ومشروعات الطرق القومية والتنموية التى تم تنفيذها بالمحافظة منذ عام 2014م، والتى تعكس مدى الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية لمحافظة الإسكندرية وسعيها من خلال فكر وتخطيط عملى لفتح شرايين ومحاور للتنمية. وجاءت على رأسها؛ مشروع محور المحمودية، ومحور التعمير.

وأضاف المحافظ أن الإسكندرية لديها العديد من التحديات، ومنها؛ الازدحام والتكدس المرورى بعدد من الطرق وخاصة أن الإسكندرية التى يبلغ تعداد سكانها 5.5 مليون تستقبل الملايين من الضيوف والزائرين من جميع المحافظات خاصة فى موسم الصيف، ولذلك أننا حريصين بصفة مستمرة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورحب المحافظ بأى توصيات أو مقترحات ناتجة عن الزيارة الميدانية للجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، مؤكدا أننا جميعا نعمل معا لوضع حلول عملية وجذرية لمواجهة أى تحديات بقطاع النقل والمواصلات وذلك لخدمة مواطنى الإسكندرية وضيوفها.

وجرى استعراض المشروعات المنفذة والجارى تنفيذها فى محافظة الإسكندرية، وكذلك جهود المحافظة فى قطاع النقل والمواصلات، والخطة العامة لمحور الطرق، ومطالب المحافظة للارتقاء بذلك القطاع، لتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين.

من جانبه أشار النائب علاء عابد إلى دور المسؤولين التشريعيين فى زيادة ميزانية ودعم المشروعات، مؤكدا على اهتمام القيادة السياسية بنهضة وتنمية مصر، مضيفا: "أننا كلجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب حريصين على تبنى ودعم جميع الاقتراحات والتوصيات التى من شأنها استعادة الإسكندرية لرونقها عروس البحر الأبيض المتوسط.

عقب ذلك أجرى وفد أعضاء لجنة النقل والمواصلات جولة ميدانية بمحافظة الإسكندرية، استهدفت تفقد ميناء الإسكندرية والدخيلة وكذلك تفقد بعض الطرق الرئيسية والمحاور.