عاجل- مدبولى: الإصلاحات مكنت الاقتصاد المصرى من عبور الأزمات

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى فى كلمته خلال جلسة الافتتاح الرسمية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، اليوم الخميس، أن العالم يواجه أزمة اقتصادية مركبة تتطلب التعاون لمواجهتها. وذكر أن الإصلاحات مكنت الاقتصاد المصرى من عبور الأزمات التى تواجهه، مشيرًا إلى أننا نواجه فى الوقت الراهن أزمة اقتصادية واجتماعية عالمية تتسم بالتعقيد الشديد، مؤكدًا أن الاجتماعات تواكب العديد من التحديات التى تتطلب رؤى جديدة.

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