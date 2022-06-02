السفير المصرى فى الخرطوم يلتقى وزير الصحة السودانى

جدة - نرمين السيد - وناقش الجانبان سبل الارتقاء بملفات التعاون الثنائى بين الدولتين الشقيقتين فى قطاع الصحة، لاسيما الترتيبات المتعلقة بمشاركة السودان فى مؤتمر الصحة الإفريقى الأول المنعقد فى القاهرة خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو الجارى. كما تطرق اللقاء إلى التطورات الخاصة بأطر التعاون الفنى القائمة بين وزارتى الصحة فى البلدين الشقيقتين، بما فى ذلك مشروع مذكرة التفاهم المقترحة للتعاون الفنى بين الدولتين لحصول الطلاب السودانيين على الزمالة المصرية، وكذا تقنين التعاون الفنى فى إطار مكافحة بعوضة الجامبيا المتواجدة فى كل من محافظة أسوان من ناحية والولاية الشمالية وولاية نهر النيل وكسلا بالسودان من ناحية أخرى.

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