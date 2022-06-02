بايدن يشيد بدور مصر والسعودية وعمان والأردن فى تحقيق الهدنة باليمن

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، إن إنهاء الحرب فى اليمن كان وسيبقى أحد أهم أولويات إداراتى، مشيرا إلى أن الدبلوماسية الأمريكية لن يهدأ لها بال حتى تحقيق تسوية سلام دائم فى اليمن.
وأضاف " أنه مع استمرار دعمنا للدبلوماسية الإقليمية لخفض التوترات حيثما أمكن فى الشرق الأوسط.. سنواصل تركيزنا على ردع التهديدات ضد أصدقائنا وشركائنا".
وكان المبعوث الأممى فى اليمن هانس جرونبرج، أعلن، فى وقت سابق اليوم، تمديد الهدنة الحالية فى اليمن لمدة شهرين إضافيين بنفس بنود الاتفاق السابق، والتى تنص على وقف جميع العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية داخل اليمن وعبر حدوده.
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