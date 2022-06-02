جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية 2022، التى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة بين 1 و4 يونيو 2022، تحت شعار "بعد التعافى من الجائحة: الصمود والاستدامة"، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحضور بمؤتمرات البنك الإسلامى.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه يجب السعى لتوفير المزيد من الوظائف والعمل على مواجهة التغيرات المناخية.
وشدد على أن أن العالم يواجه ظرفا استثنائيا بجائحة كورونا، موضحا أن اجتماعات البنك الإسلامى تأتى فى ظل ظروف استثنائية قائلا: "نواجه أزمة اقتصادية عالمية مركبة وشديدة التعقيد".
وانطلقت الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية 2022، اليوم الخميس، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والتى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة بين 1 و4 يونيو 2022 تحت شعار "بعد التعافى من الجائحة: الصمود والاستدامة".
وبدأت فعاليات الافتتاح بآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ محمد حسين الفشنى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. مدبولى: الدولة المصرية ستواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.