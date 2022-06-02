عاجل.. مدبولى: الدولة المصرية ستواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء مدبولى، إن الدولة المصرية ستواصل العمل تعزيز دور القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الإصلاحات التى قامت بها الحكومة مكنت الاقتصاد المصرى من عبور الأزمات التى واجهته.





جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية 2022، التى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة بين 1 و4 يونيو 2022، تحت شعار "بعد التعافى من الجائحة: الصمود والاستدامة"، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحضور بمؤتمرات البنك الإسلامى.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه يجب السعى لتوفير المزيد من الوظائف والعمل على مواجهة التغيرات المناخية.

وشدد على أن أن العالم يواجه ظرفا استثنائيا بجائحة كورونا، موضحا أن اجتماعات البنك الإسلامى تأتى فى ظل ظروف استثنائية قائلا: "نواجه أزمة اقتصادية عالمية مركبة وشديدة التعقيد".

وانطلقت الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية 2022، اليوم الخميس، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والتى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة بين 1 و4 يونيو 2022 تحت شعار "بعد التعافى من الجائحة: الصمود والاستدامة".

وبدأت فعاليات الافتتاح بآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ محمد حسين الفشنى.