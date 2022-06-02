جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس الوزراء، خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية 2022، التى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة بين 1 و4 يونيو 2022 تحت شعار "بعد التعافى من الجائحة: الصمود والاستدامة"، أن العالم يواجه ظرفا استثنائيا بجائحة كورونا، موضحا أن اجتماعات البنك الإسلامى تأتى فى ظل ظروف استثنائية. وشدد رئيس الوزراء على أنه "نواجه أزمة اقتصادية عالمية مركبة وشديدة التعقيد". وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، معرض القطاع الخاص على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامى للتنمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- مدبولى من شرم الشيخ: نواجه أزمة اقتصادية عالمية مركبة وشديدة التعقيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.