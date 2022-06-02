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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /701649/البرلمان-يدخل-على-خط-أزمة-أم-كلثوم-من-عجائب-الدنيا-السبع-زى-الأهرامات

رد النائب تامر أحمد، عضو مجلس النواب، على التصريحات التي أثارها شاعر، عضوا باتحاد كتاب مصر خلال أمسية ثقافية داخل الاتحاد، والتي تسببت فى حالة من الجدل، والغضب الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي ، وفى الشارع المصري، وهو ما اعتبروه عشاق زمن الفن الجميل إهانة لسيدة الغناء العربي أم كلثوم وأحمد رامي، مضيفا" أن ام كلثوم من ضمن العجائب السبع زيها زي الأهرام، ولا نسمح لأي أحد مهما أن كان إن يهين او يشبه أم كلثوم بأي شئ مهين، وهي رمز من رموز عظماء مصر”.

دوت الخليج

إهانة أم كلثوم

وأوضح عضو البرلمان، أن أنه لاتهاون مع من يحاول النيل من الفن المصري الجميل، والفنانين العظماء، أمثال أم كلثوم، والتي تعد رمزا من رموز الدولة الوطنية، لافتا إلى ان من يتطاول بالحديث عن روز الفن المصرؤي، هو شخص جاهل بالفن والفنانين ولا يتذوق الفن الجيد.

وكانت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، أصدرت بيانا منذ قليل ، أعلنت من خلاله رفضها لإهانة كوكب الشرق وسيدة الغناء العربي، الفنانة السيدة أم كلثوم وشعراء وأدباء وفنانين مصر.

وتابعت في بيانها: “مصر حاضرة في الزمان وراسخة كالطود في المكان، ومهما حاول الطامعون والطامحون لتصغيرها فإنها تعلو ولا تُهان، وحين يتطاول على رموزها ومحاولة النيل من تاريخها كل صغير وممول فإن كيده في نحره ولن ينال غير الخسران”.

وقالت : “والنقابة لكونها القلعة التي يحتمي ببرجها التراث الفني والثقافي من كل متطاول وعابث ومتآمر فإنها تقف لهؤلاء بالمرصاد وتدين كل محاولات النيل من تراثنا ورموزنا الفنية مثل كوكب الشرق وسيدة الغناء العربي أم كلثوم التي كانت توحد الأمة العربية في كل شهر على قلب رجل واحد لسماع شدوها الذي يأسر القلوب والألباب”.

وأدانت : “أي تطاول على شعراء مصر الذين ترسخوا في وجدان المصريين والعرب جميعًا، وصاروا من علامات ثقافتها ونهضتها ومنهم الشاعر الفذ أحمد رامي، وأمير الشعراء أحمد شوقي، والشاعر أحمد شقيق كامل، والشاعر عبدالوهاب محمد وغيرهم ممن تغنوا في حب مصر وأمجادها”.