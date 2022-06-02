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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /701648/إصابة-وزير-الصحة-اللبناني-بـ-فيروس-كورونا

أصيب الدكتور فراس الأبيض، وزير الصحة في حكومة تصرف الأعمال بفيروس كورونا، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها مساء اليوم الخميس.

دوت الخليج

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الصحة اللبنانية أن نتيجة الفحص الذي أجراه الوزير إثر ظهور أعراض فيروس كورونا عليه بعد عودته من رحلته الخارجية الأخيرة، أتت إيجابية.

أعراض خفيفة

وأشار البيان إلى أن الوزير فراس الأبيض يعاني من أعراض خفيفة، وأنه سيلتزم بالحجر المنزلي مع الاعتذار عن اجتماعاته ومواعيده المحددة مسبقًا.

يشار إلى أن الأبيض كان قد شارك قبل أيام في اجتماعات منظمة الصحة العالمية التي عُقدت في جنيف.

معدل الإصابات بكورونا

الجدير بالذكر أن معدل الإصابة بفيروس كورونا في لبنان بشكل كبير، حيث سجلت أعداد الإصابات اليوم 133 حالة وحالتي وفاة، بعد أن وصلت الإصابات إلى 10 آلاف حالة يوميا قبل عدة أشهر.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، قد التقى نظيره اللبناني الدكتور فراس الأبيض، نهاية الشهر الماضي، ضمن عدد من اللقاءات التي عقدها الوزير في مدينة «جنيف» السويسرية، على هامش اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية الـ75.

وأكد الوزير خالد عبد الغفار قوة ومتانة روابط الصداقة والأخوة بين الشعبين المصري واللبناني، مؤكدا عزم الدولة المصرية على مواصلة الدعم لمنظومة الصحة في لبنان.

وبحث الوزيران، سبل التعاون لسد احتياجات الشعب اللبناني في مجال الدواء، بالإضافة إلى الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في تنفيذ المبادرات الرئاسية للصحة العامة.

وتطرق اللقاء إلى بحث كيفية استفادة الجانب اللبناني من التجربة المصرية في التغطية الصحية الشاملة، والتي تتمثل في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل في جميع محافظات الجمهورية على ثلاث مراحل، حيث يجري استكمال التنفيذ في المرحلة الأولى التي تضم 6 محافظات.

من جانبه، أكد الدكتور فراس الأبيض وزير الصحة اللبناني، قوة العلاقات المصرية اللبنانية على المستويين الشعبي والرسمي، مشيدا بما تشهده الدولة المصرية من تطورات على جميع الأصعدة وخاصة في منظومة الصحة، معربا عن تطلعه إلى نقل التجارب المصرية الناجحة، بما يعود بالفائدة على الشعب اللبناني.