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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /701646/بنك-المصرف-المتحد-يكشف-حقيقة-زيادة-فوائد-الشهادات

يتساءل عملاء بنك المصرف المتحد عن زيادة فوائد الشهادات، وبعد قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة، ويهتم عملاء بنك المصرف المتحد بمعرفة كل جديد عن الشهادات والخدمات التى يوفرها المصرف.

بنك المصرف المتحد

أفاد أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد في تصريحاته، إن بنك المصرف المتحد قرر رفع العائد من 1% إلى 2% على جميع الحسابات سواء الاستثمارية أو الاسلامية، مع الإبقاء على عائد الشهادات كما هو.

زيادة الفوائد

وجدير بالذكر أن كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصـري قد قررت في آخر اجتماعتها رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.