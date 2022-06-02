انت الان تتابع تفاصيل خبر نور النبوي في حواره لـ "دوت الخليج": محظوظ ببدايتي في الاختيار وما فعلته في راجعين يا هوى معجزة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /701645/نور-النبوي-في-حواره-لـ-تحيا-مصر-محظوظ-ببدايتي-في-الاختيار-وما-فعلته-في-راجعين-يا-هوى-معجزة

“الاختيار 2” شهد انطلاقته الفنية حيث كان مفاجأة موسم الرمضاني ولم يعلم أحد وقتها انه هذا الشبل من ذاك الأسد واستطاع أن يثبت نفسه ويبرز موهبته على الساحة حتى يقف بعد ذلك أمام النجم الكبير محمود حميدة في “نقل عام”، ليصل إلى محطته الأخيرة أمام والده النجم الكبير خالد النبوي في اللقاء الذي انتظره الكثير من الجمهور.

هو طارق أبو الهنا أو الفنان الشاب نور النبوي الذي أشاد الكثيرين بموهبته من خلال مسلسل راجعين يا هوى الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني 2022.

دوت الخليج حاور الفنان الشاب نور النبوي الذي كشف كواليس شخصية طارق أبو الهنا والمواهب التي كشفها العمل فيه وأعمال المقبلة.

إلى نص الحوار

*ما الذي جذبك لشخصية طارق أبو الهنا في مسلسل راجعين يا هوى؟

أحببت الدور جدا وسعدت به وأنا أقرأ السيناريو وكنت سعيد جدا بمشاهدي أثناء تصوير المسلسل.

*ما أوجه الشبه بين نور النبوي وطارق أبو الهنا؟

لم يشبهني كثيرًا ولكن في شيء واحد فكلانا نحب الحياة ومتفائلين.

*حدثنا عن كواليس تعاونك مع الفنانة وفاء عامر؟

بحب وفاء عامر جدا وأتعامل معها على إنها والدتي فهي تساعد الجميع ومحبة لكل من حولها.

*كيف حضرت لمشاهد الاستاند أب كوميدي؟

كان معجزة إني اعمل استاند أب كوميدي يضحك الناس لكنه لم يكن صعب وشعرت بتوتر كبير بسبب خوفي من ظهوري شخص سخيف.

لدي الكثير من أصحابي استاند أب كوميديان وسألتهم وتحدثت معهم عن التفاصيل مثل فريق ارتجاليا.

*ماذا عن غناء الراب.. كيف استعديت لذلك؟

اللي الدور محتاجه أنفذه وفريق الإخراج كان مسئول عن تعليمي غناء الراب وأحضروا لي المطرب وليد العطار والمؤلف والموزعين وهم من خلقوا هذه الروح وأغاني الراب التي قدمتها.

*ما رأيك في ردود الأفعال على مسلسل راجعين يا هوى وشخصية طارق؟

لم استطع متابعة ردود الأفعال بشكل كبير لأني كنت أصور وقت عرض المسلسل لكن كنت سعيد كثيرًا بما قاله لي أصدقائي.

*كيف ترى بدايتك الفنية.. هل حظ أم اجتهاد؟

أنا محظوظ في بدايتي الفنية بعيد عن الواسطة ولكن موفق وعملت على نفسي كثيرًا ودرست وقبولي في الصناعة وبأعمال مهمة وكبيرة مثل الاختيار ونقل عام شيء يشرفني.

*حدثنا عن كواليس مشاركتك في مسلسل الاختيار 2 أول أعمالك؟

جاءت مشاركتي في مسلسل الاختيار 2 من خلال تجارب الأداء والمخرج بيتر ميمي حدثني عن العمل.

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*ما المعايير التي تتبعها بعد نجاحك مؤخرًا في الدراما؟

أنا حذر من قبل دخولي التمثيل وأحب مهنة الفن وأعشقها وأقدسها ونشأتي وتربيتي في عائلة فنية كان سبب في ذلك أيضًا وكبرت أشاهد أفلام وأقرأ كتب، وأحب دائمًا أكون جزء في الجانب الجيد من مجال التمثيل وليس السيء.

*من تأخذ رأيه في الأعمال التي تعرض عليك؟

اهتم جدًا برأي والدي خالد النبوي وأصدقائي ولكن أهتم بما اقتنع به ووالدي دائمًا يقول لي اشتغل.

*ماذا عن أعمالك الجديدة؟

أصور حاليًا فيلم 5 جولات برفقة آدم الشرقاوي وداليا شوقي.