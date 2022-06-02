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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /701644/وزارة-التضمان-تكرم-الفنانة-ريهام-حجاج-عن-مسلسل-الرمضاني-يوتيرن-تفاصيل

كُرمت الفنانة ريهام حجاج من قبل وزارة التضمان الإجتماعي بواسطة نيفين القباج وذلك عن مسلسلها الرمضاني 2022 الذي عرض باسم “يوتيرن” وحقق نجاحا مختلفا عن غيره من الأعمال.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل تكريم الفنانة ريهام حجاج

وجاء تكريم المسلسل بسبب حرص صناع مسلسل يوتيرن، على الإلتزام بالقيم المجتمعية وابتعاده عن الإسفاف واحتواءه وعن عرض القضايا المعتادة من تناول المواد المخدرة فضلا عن حرصه على عدم احتواء المسلسل عن اي مشاهد جنسية.

أبطال مسلسل يوتيرن

مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، كريم قاسم، ونانسي صلاح، والفنان الكبير توفيق عبد الحميد، وعبير صبري، ومحمود حجازي، وصفاء الطوخي، محمود حجازي، أيمن القيسوني، ونورهان، وعبير منير، وهلا السعيد وآخرين، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، ومن إنتاج جمال العدل، والإخراج لـ سامح عبد العزيز.

قصة مسلسل يوتيرن

ويشار أن أحداث مسلسل يوتيرن تدور حول شخصية يارا وهي ريهام حجاج التي تتزوج بعدما كانت تعمل فى مجال الملاحة البحرية حيث تترك عملها للتفرغ لزوجها وتكشف الحلقات والأحداث عن علاقتها بوالدها وصديق طفولتها وزوجها، وتتصاعد الأحداث بشكل كبير بعد حدوث أزمة بينها وبين زوجها بعد تورطها في حادث سير.

وفيق عبد الحميد يعلن اعتزال الفن بعد مسلسل يوتيرن

وكان أعلن الفنان القدير توفيق عبد الحميد اعتزاله التمثيل نهائيًا، بعد انتهائه من تصوير مسلسل «يوتيرن» وكتب عبر حسابه على فيس بوك: "أيام معدودة وينتهى تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله، وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيا"، وتابع، "قرارى سببه حالتى الصحية ولا علاقة لأى شخص به وأرجو احترام رغبتى فى عدم الكلام".

وأكد أن ريهام حجاج ليس لها علاقة بهذا القرار، فكتب توفيق عبد الحميد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: علاقتى بريهام حجاج طيبة جدًا وهى فعلًا بمثابة ابنتى والموضوع له علاقة بحالتى الصحية لأنها تستحق منى الاهتمام".

وتابع: "توضيح هام، لم تحدث اى مشاكل بينى وبين ريهام حجاج او اى حد من فريق العمل وعلاقتى والحمد لله بالجميع طيبة وقرارى بالاعتزال سببه حالتى الصحية.