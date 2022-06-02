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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /701643/الإمارات-تدين-الهجوم-الإرهابي-على-دورية-أردنية-من-قوات-حفظ-السلام-في-مالي

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الخميس، عن إدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدي دوريات قوات حفظ السلام في دولة مالي؛ الأمر الذي أسفر عن مقتل و إصابة 3 جنود أردنيين.

دوت الخليج

تهديد الأمن والاستقرار في البلاد

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن دولة الإمارات استنكرت بشدة ما حدث ووصفتها بالأعمال الإجرامية، معلنة رفضها لكافة أنواع العنف والإرهاب التي تسعي لتهديد الأمن والاستقرار في البلاد.

قوة الانتشار السريع الأردنية

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، أن دولة الإمارات تعلن تضامنها مع قوة الانتشار السريع الأردنية التي تشارك مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والتي تسعي لحفظ الأمن والاستقرار، بالإضافة إلي تقديم الدعم للشعوب المتضررة من الصراعات.

وقدمت وزراة الخارجية الإماراتية، خالص التعازي لحكومة وشعب الأردن الشقيق، ولأهالي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

مصر تدين الهجوم الإرهابي على دورية أردنية من قوات حفظ السلام في مالي

هذا وأدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات الهجوم المسلح الذي تعرضت له، إحـدى دوريات قوة الانتشار السريع من قوات حفظ السلام في مالي، والذي أدي إلي استشهاد جندي أردني وإصابة إثنين آخرين.

وأكدت وزراة الخارجية المصرية، أن مصر تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، حكومة وشعبًا، ولذوي ضحايا هذا الهجوم المسلح.

وأشارت وزارة الخارجية المصرية، أن الدولة المصرية تعلن عن وقوفها التام مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في هذا الحادث الأليم.