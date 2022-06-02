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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /701642/البرلمان-يحيل-طلب-النائب-أحمد-قورة-لتشغيل-المرحلة-الثانية-من-محطة-مياه-الشرب-بمركز-دار-السلام-للحكومة

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإثنين المقبل، إحالة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة، بشأن تشغيل المرحلة الثانية من محطة مياه الشرب بمنطقة أولاد سالم بمركز دار السلام – محافظة سوهاج، للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه

دوت الخليج

تشغيل المرحلة الثانية من محطة مياه الشرب بمنطقة أولاد سالم بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج

كما تناقش الجلسة العامة الاثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية مشروع قانون مقدماً من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان

حيث صدر القانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠١٧ بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/8/2017 تحقيقــًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وقبل انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠١٧ بنهاية شهر يوليو من عام ٢٠٢٠، فقد صدر القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين.

ونظرا لأن مدة الوقف قد أوشكت على الانتهاء، وفي ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القانونين المشار إليهما، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون يقضي بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى.