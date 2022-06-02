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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /701641/عميل-البنك-العربي-الأفريقي-تنتقد-بأي-وجه-حق-تخصموا-مني-فلوس

انتقدت عميل البنك العربي الأفريقي أداء المصرف والخدمات التى توفرها، مشيرًا إلى تعرضها للخصم من قبل البنك العربي الأفريقي دون توضيح أي سبب للسحب، ويستعرض دوت الخليج شكوي عملاء البنك العربي الأفريقي والخدمات المقدمة.

شكاوي عملاء البنك العربي الأفريقي قالت أحد عملاء البنك العربي الأفريقي في شكواه، : "حسبي الله ونعما الوكيل فى خدمة عملاء البنك العربي الأفريقي عاوز أعرف بأى وجه حق تخصمو منى فلوس تضليل". البنك العربي الأفريقي ورد موظف خدمة عملاء البنك العربي الأفريقي على العملاء قائلا:"برجاء قبول اعتذار البنك وتوضيح ماهي المشكلة التي واجهت سيادتكم وإرسال تفاصيل للتحقيق فيها والتواصل مع سيادتكم على[email protected]". وأضاف عميل البنك الأفريقي قائلا: " Arab African International Bank أنا بعت المشكلة على الميل بالفعل.. والحمد لله ماوصلناش لحل".

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