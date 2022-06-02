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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /701640/روسيا-تحذر-الغرب-المستهلك-الأوروبي-أول-من-سيعاني-من-حظر-النفط-الروسي

رد رئيس وزراء روسيا، ميخائيل ميشوستين، على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، حيث أكد أن المستهلك الأوروبي أول من سيعاني من حظر النفط الروسي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

دوت الخليج

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، لها، اليوم الخميس، قدرة موسكو على تحمل تداعيات العقوبات الأوروبية الجديدة.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية، فى بيان، أذاعته قناة روسيا اليوم، سوف تتحمل كافة التدابير التقييدية أحادية الجانب التي يتخذها الاتحاد الأوروبى بصلابة وستظل شريكا تجاريا موثوقا به في الساحة الدولية".

وأشارت الخارجية الروسية أن المسئولية الكاملة عن مخاطر تفاقم مشكلات الغذاء والطاقة العالمية الناجمة عن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، ستقع على عاتق بروكسل والولايات المتحدة الأمريكية.

أمريكا تفرض عقوبات على كيانات روسية

في سياق متصل، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على روسيا، استهدفت 17 كيانا.كما أكدت وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أكدت، في بيان لها اليوم الخميس، أن قدرة موسكو على تحمل تداعيات العقوبات الأوروبية الجديدة.

يشار إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا على فرض حزمة سادسة من العقوبات على روسيا تطال قطاعات المال والنفط، فضلا عن تقديم نحو 9 مليارات يورو لدعم الاقتصاد الأوكراني خلال الحرب.

من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في القمة الـ27 والتي عقدت في بروكسل،اليوم الثلاثاء إن العقوبات تشمل إقصاء بنك "سبيربنك" -أكبر بنوك روسيا- من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية، وفقا لما أوردته قناة "الحرة"الأمريكية.

وأضافت :"من الجيد أننا انتزعنا سبيربنك من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية، كما سيكون هناك حظر على التأمين وإعادة التأمين على السفن الروسية من قبل الشركات الأوروبية، وعلى تقديم أى خدمات لأنشطة الأعمال الروسية، فضلا عن تعليق البث الإذاعي والتلفزيوني لثلاثة منافذ إعلامية روسية رسمية عملت على تزييف المعلومات التي شهدناها على مدى الشهور الماضية".

وفي سيق آخر، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين،، اليوم الثلاثاء، إن الدول الأعضاء ستعمل سويا على تعزيز الدفاع في مواجهة "العدوان الروسي" وضمان إمدادات الطاقة ولمواجهة أزمة الغذاء.

مواجهة أزمة الغذاء

وأضافت أن مواجهة الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا، تجتمع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي معا لتعزيز الدفاع، وضمان إمدادات طاقة موثوقة ومستدامة، وللتعبئة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية الناشئة.

وذكرت أن روسيا تتحمل مسؤولية أزمة الغذاء في العالم. كما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إنه يجب بحث فرض العقوبات على القطاع المالي في روسيا، مشيرة إلى أن عقوبات أوروبا لا تطال المنتجات الغذائية.

حظر تصدير النفط

وكان رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، قال أمس الاثنين، إن زعماء الاتحاد وافقوا على حظر تصدير النفط الروسي إلى التكتل الذي يضم 27 دولة.، حيث ذكر أن القرار يشمل هذا على الفور أكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا، مما يقطع مصدرا ضخما لتمويل آلتها الحربية.

وأضاف أن القادة اتفقوا أيضا على منع سبيربنك، أكبر بنك روسي، من الوصول إلى نظام سويفت الدولي للمعاملات المالية وحظر ثلاث محطات إذاعية روسية أخرى مملوكة للدولة.