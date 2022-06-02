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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /701637/مخرج-برنامج-ذكرياتي-يؤكد-انجاب-سمير-صبري-ويكشف-حقيقة-علاقته-بسماح-أنور

كشف المخرج محمد التركي، مخرج برنامج “ذكرياتي” الذي كان يقمه الفنان الراحل سمير صبري تصريحات جديدة بشأن حقيقة امتلاكه لإبن، القضية التي أثارت الجدل بشكل واسع على السوشيال ميديا.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل جديدة في انجاب سمير صبري

وقال محمد التركي خلال حواره في et بالعربي: “شوفت من خلال سمير صبري صورة لشاب نحيف غير الصورة المتداولة على السوشيال ميديا ولكن أنا مقدرش أقول أن دا ابنه ولا لا، ومرضاش أن أقوم بتصوير الصورة ولكن في قت سابق قال إنه أنجب وهو في عمر 18 عاما ومعنى ذلك أن ابنه يبلغ من العمر حوالي 60 عاما وفي وقت آخر قال إن ابنه يدرس الطب”.

سمير صبري وحقيقة انجابه من سماح أنور

وتطرق بالحديث حول علاقة سمير صبري بالفنانة سماح أنور، فقال: “كان في تكريم لسماح أنور وسمير صبري في مسرح الإبداع وأنا شوفتهم في مكان واحد، وهي عدت من أدامه وحتى مسلموش على بعض، ولكن رأيي الشخصي وتليفون سمير كان معايا في طول الوقت اعتقد أن هذه العلاقة كانت علاقة صداقة فقط”.

محمد عشوب يكشف سر انجاب سمير صبري من فنانة شهيرة

وكان قد قال عشوب في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية انجي علي على قناة etc: ““أقسم بالله سمير صبرى لديه ولدان والتقيت بهم واحد منهم كان صغيراً والآخر التقيت به عند والدته الفنانة الشهيرة، والوحيد الذى يعرف سر زواج وإنجاب سمير صبرى من الفنانة الشهيرة هو الفنان منير مكرم وهو صديقها جدا وممكن تسؤلوه في الدفنة قالتله ايه”.

وتابع: “: أنا أعرف أن له ابنا ثانيا ورأيته عند هذه الفنانة العظيمة أختنا وحبيبتنا في بيتها، وهو نسخة من سمير صبري ونزلت صورة على السوشيال ميديا، كون إنها لم تعلن بعد وفاته هذه مسألة شخصية بينها وبين المرحوم، وهذا الكلام قاله لي منير مكرم”.

تصريحات منير مكرم لـ دوت الخليج

وتواصل دوت الخليج مع الفنان منير مكرم ليكشف الحقيقة، لكنه قابل تصريحات محمد عشوب بالنفي، قائلا: “معنديش فكرة عن الموضوع دا خالص”، وهو ما يؤكد أن حديث عشوب ليس له أساس من الصحة.