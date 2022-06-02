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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /701635/بعد-تمديد-الهدنة-بايدن-نسعي-لتحقيق-السلام-الدائم-علي-الأراضي-اليمنية

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن سعادته بالإعلان عن تمديد الهدنة في الأراضي اليمنية، لافتا أن مصر والسعودية والأردن وسلطنة عمان كان لهم دورا بارزا في تيسير عملية تحقيق الهدنة.

دوت الخليج

الحرب في الأراضي اليمينة

وأكد الرئيس الأمريكي، على أن إنهاء الحرب في الأراضي اليمينة أحد أهم أولويات الدبلوماسية الأمريكية التي تسعي إلي تحقيق السلام الدائم علي أرض اليمن.

وأشار بايدن، إلي أنه في ظل دعم الولايات المتحدة الأمريكية للدبلوماسية الإقليمية للتقليل من حدة التوتر في الشرق الأوسط، ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية بردع كل التهديدات ضد أصدقائها وحلفائها.

هذا وكان قد أعلن هانس جرونبرج، المبعوث الأممي في اليمن، عن تمديد الهدنة في الأراضي اليمنية لمدة شهرين إضافيين مع الاحتفاظ بنفس الاتفاقيات السابقة، والتي تؤكد علي وقف جميع العمليات العسكرية بمختلف أنواعها سواء كانت بحرية أو جوية أو برية داخل دولة اليمن.

المبعوث الأممي في اليمن، أكد ان الهدنة التي شهدتها الأراضي اليمنية خلال الفترة الماضية كان لها دور إيجابي تمثل في انخفاض عدد الضحايا بشكل كبير، بالإضافة إلي دخول اسئناف الرحلات التجارية بعدما أغلق لمدة ست سنوات.

وأشار جرونبرج، إلي أن الأطراف المتصارعة اجتمعت برعاية من الأمم المتحدة، مضيفا: هذا الاجتماع يعد للمرة الأولي منذ سنوات شهدت صراعات .

خفض التصعيد العسكري

وأضاف المبعوث الأممي في اليمن: اجتماع الأطراف أحرز تقدم ملحوظ علي الأراضي اليمنية حيث تم فتح الطرق في العديد من المحافظات، فضلا عن خفض التصعيد العسكري في مختلف البلاد.

وتابع جونبرج: عندما اجتمعت الأطراف المتصارعة علي الأراضي اليمينة، شعر اليمنيون بشعاع نور بأن النزاع من الممكن إنهاءه الفترة القادمة.