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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /701632/من-السبت-إلى-الخميس-قطع-الكهرباء-عن-بعض-قرى-بني-سويف

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، عن فص تيار الكهرباء عن بعض قرى مركزي بني سويف وناصر، وذلك اعتباراً من السبت حتى الخميس، الأسبوع المقبل، وذلك خلال الفترة الصباحية، لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمغذيات التي تخدم تلك القرى.

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وأكد قطاع الكهرباء، على أنه سيتم قطع الكهرباء يوم السبت 4 يونية عن قرية أبوسليم " من 8 صباحاً حتى 11 صباحاً"، ويوم الأحد 5 يونية عن قرية شريف باشا" من 8 صباحاً حتى 11 صباحاً"، ويوم الاثنين 6 يونية عن قرية الكوم الأحمر" من 8 صباحاً حتى 11 صباحاً"، ويومي الثلاثاء والأربعاء7 و 8 يونية عن قرية بني سليمان "من 5 صباحاً حتى 11 صباحاً"، ويوم الخميس 9 يونية عن جزيرة أبوصالح ناصر" من 8 صباحاً حتى 11 صباحاً".

مناشدة المواطنين

وتقدم القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة،بهدف رفع كفاءة الخدمة،مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية،التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

لمدة 12 ساعة السبت المقبل قطع المياه عن مدينة سمسطا ببنى سويف

وفي سياق أخر أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عن قطع المياه بمدينة سمسطا وقرى مازورا والشنطور، وذلك يوم السبت المقبل 4 يونية من الشهر الجاري، اعتباراً من الساعة 8 صباحاً وحتى 8 مساءً، وذلك بسبب توقف محطة مياه الشيخ عابد عن العمل نظراً للقيام بأعمال صيانة بالمحطة.

وأعربت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى بيان لها عن اعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة نظرا للقيام بأعمال الصيانة والتطهير بمحطة المياه، وذلك لتوفير مياه شرب عالية الجودة لأهالي، وتقديم خدمة مميزة لهم.

توفير سيارات مياه شرب نقية للأهالي

وناشدة الشركة، المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن.