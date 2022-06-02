انت الان تتابع تفاصيل خبر لمدة ١٢ ساعة السبت المقبل قطع المياه عن مدينة سمسطا ببنى سويف حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /701631/لمدة-١٢-ساعة-السبت-المقبل-قطع-المياه-عن-مدينة-سمسطا-ببنى-سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عن قطع المياه بمدينة سمسطا وقرى مازورا والشنطور، وذلك يوم السبت المقبل 4 يونية من الشهر الجاري، اعتباراً من الساعة 8 صباحاً وحتى 8 مساءً، وذلك بسبب توقف محطة مياه الشيخ عابد عن العمل نظراً للقيام بأعمال صيانة بالمحطة.

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وأعربت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى بيان لها عن اعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة نظرا للقيام بأعمال الصيانة والتطهير بمحطة المياه.

تدبير سيارات مياه شرب نقية

وناشدة الشركة، المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن.

رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف

وفي سياق أخر كانت قد تفقدت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف مشروع المحطة الأمريكي بمركز بني سويف بطاقة ٦٦٠ ل/ث، لمتابعة سير العمل، مشددة على ضرورة الاهتمام بجودة المياه المنتجة والصيانة الدورية، التطهير المستمر، والتشغيل الأمثل للمحطات و الإهتمام بنظافتها.

وأكدت رئيس مياه الشرب والصرف الصحي، على الالتزام بإنهاء الأعمال طبقا للبرنامج الزمني المحدد، والتي تعتبر تلك المشروعات كأحد أهم أولويات الشركة، و جاري العمل على تنفيذ المرحلة الأولي لمشروعات "حياة كريمة" بـ 66 قرية و توابعهم بمركزي ببا وناصر.

المرحلة الأولى من المشروعات

وذلك ضمن المرحلة الأولى، والتي تشمل مشروعات مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي، و إنشاء محطتي الفقاعي و كفر ناصر بمركز ببا، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطتي مياه شرب كفر ناصر والبرانقة مركز ببا، ومحطة مياه أشمنت مركز ناصر، ومحطة مياه معصرة نعسان مركز أهناسيا.

وتهدف شركة بني سويف لمياه الشرب والصرف الصحي إلى مد خدمة الصرف الصحي لمدن وقري المحافظة مع الحفاظ على البيئة، وتوفير مياه شرب عالية الجودة لأهالي بني سويف بالكمية والتكلفة المناسبة، وإستخدام التكنولوجيا المتقدمة واحتلال الصدارة بين شركات مياه الشرب والصرف الصحي .