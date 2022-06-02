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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /701601/تظهر-غدا-رابط-نتيجة-الشهادة-الإعدادية-محافظة-القاهرة-الترم-الثاني-2022

ينشر موقع دوت الخليج خلال هذا التقرير رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني 2022 برقم الجلوس، وذلك بعد اعتمادها من قبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وبلغت نسبة نجاح نتيجة الشهادة الإعدادية محافظظة القاهرة الترم الثاني 2022 83 %، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 186273 طالبا وطالبة، حضر منهم 180891 طالب وطالبة، ونجح منهم 147653.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني 2022

ومن جانبه، أكد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، محمد عطية، أن هناك 155 طالب وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية بالقاهرة، كما حققت إدارة شبرا التعليمية المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 96.8%، تليها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح بلغت 96.4% وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 95.7% .

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني 2022 برقم الجلوس

أما بالنسبة لطريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة القاهرة 2022، فقد صرح محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة بداية من الغد، وذلك عبر طريق البوابة الإلكترونية للمحافظة القاهرة من خلال الرقم الجلوس.

وللدخول على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة والاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 محافظة القاهرة، يمكن الدخول على الرابط التالي.

يشار إلى أن محافظ القاهرة اعتمد أيضا نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100 %، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 62%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 96.6%، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87% ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 63%.

التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

وينشر موقع دوت الخليج كيفية التقدم بتظلم على نتيجة الشهادة الاعدادية 2022، وذلك وفقًا للخطوات التالي:

- الذهاب إلى الإدارة التعليمية للمحافظة التابع لها طالب الشهادة الإعدادية.

- يتسلم طالب الشهادة الإعدادية نموذجا يدون فيه المواد التي يريد التظلم فيها، من قبل شئون الطلاب.

- يتم سداد 25 جنيها للمادة الواحدة، وهي الرسوم المقررة للتظلم من قبل وزارة التربية والتعليم.

- يقوم الطالب بأخذ أصل إيصال السداد والنموذج يقدمه للكنترول.

- يطلع طالب الشهادة الإعدادية على صورة من ورقة إجابته في الامتحان.

- وفي حالة وجود سؤال غير مصحح يجري تسجيله في الكنترول.

- ويتم تحديد موعدا للموجهين الأوائل لمراجعة التظلمات.

- وفي حالة حصول الطالب على درجات زيادة يخبر بها الكنترول شؤون الطلاب في الإدارة التعليمية وعلى أساسها يحصل الطالب على الدرجة.