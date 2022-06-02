نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم لرياض الأطفال من 1 حتي 30 يونيو 2022 على موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة حددت وزارة التربية والتعليم اليوم الأول من شهر يونيو لعام 2022 ليكون أول يوم في استقبال طلبات التسجيل الإلكتروني لتسجيل الطلاب الجدد لمرحلة رياض الأطفال وذلك للالتحاق بالمدارس الرسمية والرسمية لغات على أن ينتهي التقديم في اليوم الثلاثون من نفس الشهر وتقدم الوزارة عبر موقعها أيضاً رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 ويأتي هذا ضمن الجهود الكبيرة التي تقدمها الوزارة بما يعود على الطالب وأولياء الأمور بالنفع ويوفر الكثير من الوقت والجهد لهم، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم خطوات التسجيل وأهم الشروط والأوراق المطلوبة.

رابط التقديم لرياض الأطفال من 1 حتي 30 يونيو 2022 على موقع وزارة التربية والتعليم

حتي يتمكن ولي الأمر من تسجيل طفله بالمرحلة التعليمية بكل سهولة وبدون معاناة أطلقت وزارة التربية والتعليم رابط رسمي يتم من خلاله التقديم الإلكتروني وذلك من خلال الخطوات التالية:

الذهاب إلى رابط التقديم لمرحلة رياض الأطفال. إذا كنت تمتلك حساب عبر بوابة مركز المعلومات قم بتسجيل الدخول إليه. غذا لم يكن لديك حساب قم بإنشاء حساب للتقديم من خلاله. يقوم ولي الأمر بكتابة رقمه القومي وكلمة المرور والضغط على زر تسجيل الدخول. أدخل البيانات الخاصة بالطفل والدرسة التي تريد إلتحاق الطفل بها. اضغط على زر التقديم. قم بطباعة استمارة التقديم من خلال الضغط على كلمة طباعة

شروط التسجيل في مرحلة رياض الأطفال 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن وجود عدة شروط واجب توافرها حتي لا يكون هناك عقبات تؤدي إلى عدم تسجيل الطفل في المرحلة التعليمية وجاءت الشروط كالتالي:

لا يقل عمر الطفل عن أربع سنوات ولا يزيد عن ست سنوات.

يتم التقديم في محل السكن عنوان الطفل إي في المكان الذي يسكن فيه الطفل.

الالتزام بسداد الرسوم.

الأوراق المطلوبة

صورة الميلاد المميكنة للطفل.

عدد 6 صورة حديثة للطفل.

صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بولي أمر الطفل

تقديم حكم الولاية التعليمية للاطلاع عليه.

استمارة التقديم التي قمت بطباعتها عند التقديم الإلكتروني من خلال موقع الوزارة.

ويستطيع ولي الأمر أن يتعرف على نتيجة التقديم سواء بقبول الطفل أو عدم قبوله وذلك من خلال نفس الرابط وفي حال ظهور نتيجة التقديم وتمت الموافقة وقبول الطفل يقوم ولي الأمر بالذهاب إلى الدرسة لتقيد الملف والأوراق الخاصة بالطفل.